32 perce
Misztikus rom bújik meg a Balaton-felvidéken – Fotókon a ma is hűs és méltóságteljes falak (galéria)
Az erdő csendjében, Badacsonyörs és Salföld között, gótikus falak magasodnak az ég felé. A hajdani kolostor romjai között a napfény játszik, a kőkút némán őrzi a múltat. Ide érkezni olyan, mintha a történelembe lépnénk be – lassan, lépésről lépésre, az időn túl.
Badacsonyörs és Salföld között, a Balaton-felvidék zöldellő dombjai között, az erdő ölelésében rejtőzik az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálos rend egykori kolostora és temploma. A falak, melyek évszázadok viharaiban is kitartottak, ma csendben őrzik a múltat. A környék békéje, a fák lombjai között átszűrődő fény és a romok között visszhangzó madárdal különös varázst ad a helynek, amelyet Salföldről vagy Ábrahámhegyről is könnyűszerrel felkereshetünk.
Köveskúti kolostor
A Mária Magdolna tiszteletére, gótikus stílusban emelt épületegyüttesből a templom maradt fenn a legépebben. Íves ablakai és boltívei még ma is méltósággal nyúlnak az ég felé. Az 1960-as években a régészek feltárták a kolostor teljes alaprajzát; bár falai már csak alig egy méterre magasodnak, még mindig jól kirajzolódik a szerzetesi élet egykori tere. A kolostor és templom története azonban még régebbre nyúlik vissza: a pálosok egy korábbi, román kori templomot alakítottak át saját igényeik szerint. Egy 1307-es oklevél „köveskúti kolostorként” említi, innen ered a másik neve, a „Kőkúti” kolostor.
A keletre tájolt templom északi oldalához csatlakozik a kolostor, melynek kerengője közepén ma is ott áll a kőkút – némán emlékeztetve a mindennapi szerzetesi életre. A hely a 16. század közepén, a török hadjáratok idején pusztult el, de már korábban is elhagyatottá vált. Évszázadokig a természet vette birtokába, majd a 18–19. században köveit Salföld újjáépítéséhez hordták el.
Az erdő és az idő mélyén – a salföldi pálos kolostorromFotók: Fülöp Ildikó/Napló
Ma a rom előtti tisztáson pihenőhely, padok, asztalok és tűzrakóhely várják a látogatót. 2004 és 2007 között részlegesen helyreállították, hogy a falak még sokáig mesélhessenek az arra járóknak.
Salföld déli végétől alig két kilométeres, könnyű sétával érhetjük el a kolostort. Az út során az erdő hűvöse, a fák között átszűrődő fény és a Balaton-felvidék nyári illatai kísérnek – míg végül a fák közül előbukkan a történelem egy darabja, csendben, mégis méltósággal állva az idők sodrában.
Ha a lassan közeledő hűvösebb időben szeretnénk a pálos kolostorromhoz kirándulni, a termeszetjaro.hu oldalon pontos útbaigazítást találhatunk.