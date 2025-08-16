Misztikus rom bújik meg a Balaton-felvidéken – Fotókon a ma is hűs és méltóságteljes falak (galéria)

Badacsonyörs és Salföld között, a Balaton-felvidék zöldellő dombjai között, az erdő ölelésében rejtőzik az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálos rend egykori kolostora és temploma. A falak, melyek évszázadok viharaiban is kitartottak, ma csendben őrzik a múltat. A környék békéje, a fák lombjai között átszűrődő fény és a romok között visszhangzó madárdal különös varázst ad a helynek, amelyet Salföldről vagy Ábrahámhegyről is könnyűszerrel felkereshetünk.

A kolostor kerengőjének közepén ma is ott áll a kőkút

Köveskúti kolostor

A Mária Magdolna tiszteletére, gótikus stílusban emelt épületegyüttesből a templom maradt fenn a legépebben. Íves ablakai és boltívei még ma is méltósággal nyúlnak az ég felé. Az 1960-as években a régészek feltárták a kolostor teljes alaprajzát; bár falai már csak alig egy méterre magasodnak, még mindig jól kirajzolódik a szerzetesi élet egykori tere. A kolostor és templom története azonban még régebbre nyúlik vissza: a pálosok egy korábbi, román kori templomot alakítottak át saját igényeik szerint. Egy 1307-es oklevél „köveskúti kolostorként” említi, innen ered a másik neve, a „Kőkúti” kolostor.

A keletre tájolt templom északi oldalához csatlakozik a kolostor, melynek kerengője közepén ma is ott áll a kőkút – némán emlékeztetve a mindennapi szerzetesi életre. A hely a 16. század közepén, a török hadjáratok idején pusztult el, de már korábban is elhagyatottá vált. Évszázadokig a természet vette birtokába, majd a 18–19. században köveit Salföld újjáépítéséhez hordták el.