Hősi halált halt a pápai katona

Kolozsvári György 1973. december 22-én született Pápán, 1992-ben a Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségizett, katonai szolgálatát 1996-ban őrmesterként kezdte. Három évvel később törzsőrmester, majd főtörzsőrmester lett, 2007-ben léptették elő zászlóssá.

Kolozsvári György halálos sebesülést szerzett Afganisztánban

Forrás: Magyar Ejtőernyős-Felderítő Katonai Hagyományőrző Baráti Kör

Kolozsvári György életéért az utolsó percig küzdöttek

A tatai dandár lövész zászlóaljában, a 3. lövész századnál szolgált, majd az alakulat vezénylő zászlósa lett. Néhány napja volt 15 éve annak, hogy életveszélyesen megsebesült, amikor a Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoportjának 8. váltásából haza indulók első konvoját orvtámadás érte. Ekkor esett el Pappné Ábrahám Judit, posztumusz hadnagy, a Magyar Honvédség hősi halottja. Két bajtársa pedig nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett – írja a zaol.hu cikke. A közvetlen életveszélyben lévő, öntudatát vesztett zászlóst – a Mazar-e Sharif-i német tábori kórházban látták el, és állapotának stabilizálása után szállították haza Magyarországra. A Honvédkórház intenzív osztályának orvosai a legkorszerűbb terápiás kezelésekkel és eszközökkel, huszonnégy órás folyamatos ügyeletben küzdöttek a kritikus állapotban lévő sérült életéért. Állapota azonban rohamosan romlott. Életfunkcióit csak gépi támogatással lehetett fenntartani, halálát az élettel össze nem egyeztethető agysérülések okozták.

A hős katonát a Honvédkórház intenzív osztályára szállították

Forrás: MTI

– Kolozsvári György zászlós kiváló szakemberként, a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár lövészzászlóaljának egyik alappillére volt. Munkáját az alaposság, a pontosság jellemezte. Személyes példamutatása, fegyelmezett magatartása mintául szolgál a beosztott tiszthelyettesi és legénységi állománynak. Kiváló fizikai képességekkel, nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező, fogékony, nyitott embernek tartják bajtársai. A fizikai és az idegi megterhelést is kiválóan tűrő tiszthelyettes tanácsaival, megalapozott észrevételeivel, megkerülhetetlen segítője volt mindenkori parancsnokának – méltatta a halálos sebesülést szerzett katonát a minisztérium.

Kolozsvári Györgyöt három alkalommal is kitüntették a Békefenntartásért szolgálati jellel. Megkapta a Szolgálati Érdemjel Bronz fokozatát.