Kontrát Károly: Fogjunk össze Beniért!

Az idő pedig szorít, hogy novemberben megkezdődhessen a gyógykezelés – ebben kéri a lakosság segítségét Kontrát Károly. Benedek 2022 márciusában, a 36. terhességi héten, sürgősségi császármetszéssel jött világra. A szülés pillanatai csendben teltek, nem hallatszott újszülöttsírás.

Kontrát Károly is segíteni próbál Benedeknek

Forrás: Facebook/Beni útja

Kontrát Károly hisz a közösség erejében

Hamar kiderült, hogy Beni az anyaméhben oxigénhiányos állapotba került, teste vizesedni kezdett, és több súlyos agyvérzést szenvedett el. Az agyának jelentős része károsodott, amit az orvostudomány agyi bénulásként ismer. Erre ma még nincs gyógymód. Tovább nehezíti a helyzetét, hogy Down-szindrómával is él.

Azóta Beni mindennap küzd. Gyógytorna, konduktív terápia és gyógypedagógiai fejlesztések kísérik mindennapjait. A család kitartóan keresi a lehetőségeket, hogy javítsanak életminőségén – olvasható a kisfiú harcát bemutató oldalon.

Beni rendszeresen jár vízi tornára

Forrás: Facebook/Beni útja

Most egy új remény érkezett: a mexikói NeuroCytonix-terápia. Ez az idegrendszeri regenerációt célzó kezelés több hasonló állapotú gyermeknél hozott látványos javulást. Az orvosok szerint Beni életkorában még jelentős fejlődést lehet elérni vele.

A terápia azonban rendkívül költséges. Az első kezelés ára – utazással, szállással és a több mint egy hónapos kint tartózkodással együtt – 17 millió forint. A tapasztalatok szerint akár négy kezelésre is szükség lehet, így a teljes költség elérheti a 68 millió forintot.

A család célja, hogy 2025 októberének közepéig összegyűjtse az első kezeléshez szükséges összeget, hogy Beni novemberben elindulhasson Mexikóba.

Beni születése óta jár Dévény-tornára

Forrás: Facebook/Beni útja

Kontrát Károly, Veszprém vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is a család mellé állt, és arra kéri a közösséget: fogjunk össze Beniért!

– Egy édesapa szívszorító levele után úgy gondoltam, megosztom a történetüket, ugyanis hiszek a közösség erejében – írta közösségi oldalán a képviselő. – Kovács Gergely kisfia, Benedek 3 éves, és agyi bénulása miatt minden napért küzdenek, hogy esélyt adhassanak neki egy teljesebb életre. A kezelés azonban rendkívül költséges. Az első terápia ára 17 millió forint, amiből összesen négyre lesz szükség. Rengeteg ember állt melléjük, de az összeg fele még hiányzik. Kérem önöket, benneteket, aki tud, segítsen. Fogjunk össze Beniért – fordult a nyilvánossághoz Kontrát Károly.