augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hála és köszönet

1 órája

Visszatért a kórházba a koraszülött német fiú

Címkék#történet#mentős#Semmelweis Ignác#hála#koraszülés

Paulus története élő bizonyíték arra, hogy a tudás és az emberség együtt valóban csodákra képes. Koraszülöttként Veszprémben kapta vissza az élet ajándékát, s tizenkilenc év múltán visszatért a Csolnoky Ferenc Kórházba. Sorsszerű, hogy mindez azon a napon íródik újra, amely Semmelweis Ignác, az „anyák megmentője” emlékét idézi fel.

Csizi Péter

160 éve hunyt el Semmelweis Ignác, az „anyák megmentője”, aki felismerte a kézfertőtlenítés fontosságát, és ezzel forradalmasította a szülészetet. Érdekes kapcsolódási pont fedezhető fel halálának évfordulója és Paulus születési dátuma, és története között. A ma 19 éves fiatalember krónikájáról a Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány közölt megható Facebook-posztot.

Paulus és Dr. Tenk Tamás találkozása, a fiatalember koraszülöttként jött a világra, hivatását ennek hatására választotta
Paulus és dr. Tenk Tamás találkozása. A fiatalember koraszülöttként jött a világra, hivatását ennek hatására választotta
Fotó: Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány

Az összehangolt munka mentette meg a koraszülött fiút

Paulus 2006-ban, magyarországi nyaralásuk közben, a 30. terhességi héten jött világra a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban. Születési súlya mindössze 1490 gramm volt, és súlyos fertőzéssel küzdött. Állapota miatt gépi lélegeztetésre szorult. A kritikus napok elmúltával, háromheti kórházi kezelés után a Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány speciális mentőegysége szállította a sármelléki repülőtérre. Onnan mentőrepülő vitte vissza Németországba, immár jó állapotban, stabilan.

Idén nyáron a német fiatalember ismét Magyarországon járt, ám ezúttal nem betegként, hanem egészséges felnőttként. Felkereste az alapítványt, hogy személyesen mondjon köszönetet azoknak, akik két évtizede küzdöttek az életéért. A történet külön szép íve, hogy Paulus mentő szakápolónak készül: hivatásként választotta azt a munkát, amelynek köszönhetően ő maga is életben maradt.

A Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány egyik mentőegysége
Fotó: www.bebimento.hu

Semmelweis Ignác öröksége ma is minden koraszülöttosztályon, műtőben és mentőautóban jelen van: az a felismerés, hogy az emberi élet védelme fegyelmezett szakmai munkát, tisztaságot és elkötelezettséget kíván. Paulus története pedig élő bizonyítéka annak, hogy az orvostudomány fejlődése, a szaktudás és az emberség képes csodákat tenni, akár több száz kilométerre az otthontól is.

Bár a magyar szülészorvos és orvostudományi kutató nem élhette meg felfedezése általános elismerését, öröksége ma is érezhető minden kórházban – és időről időre kézzelfoghatóvá válik egy-egy emberi sorsban.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu