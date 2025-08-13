Visszatért a kórházba a koraszülött német fiú

160 éve hunyt el Semmelweis Ignác, az „anyák megmentője”, aki felismerte a kézfertőtlenítés fontosságát, és ezzel forradalmasította a szülészetet. Érdekes kapcsolódási pont fedezhető fel halálának évfordulója és Paulus születési dátuma, és története között. A ma 19 éves fiatalember krónikájáról a Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány közölt megható Facebook-posztot.

Paulus és dr. Tenk Tamás találkozása. A fiatalember koraszülöttként jött a világra, hivatását ennek hatására választotta

Fotó: Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány

Az összehangolt munka mentette meg a koraszülött fiút

Paulus 2006-ban, magyarországi nyaralásuk közben, a 30. terhességi héten jött világra a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban. Születési súlya mindössze 1490 gramm volt, és súlyos fertőzéssel küzdött. Állapota miatt gépi lélegeztetésre szorult. A kritikus napok elmúltával, háromheti kórházi kezelés után a Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány speciális mentőegysége szállította a sármelléki repülőtérre. Onnan mentőrepülő vitte vissza Németországba, immár jó állapotban, stabilan.

Idén nyáron a német fiatalember ismét Magyarországon járt, ám ezúttal nem betegként, hanem egészséges felnőttként. Felkereste az alapítványt, hogy személyesen mondjon köszönetet azoknak, akik két évtizede küzdöttek az életéért. A történet külön szép íve, hogy Paulus mentő szakápolónak készül: hivatásként választotta azt a munkát, amelynek köszönhetően ő maga is életben maradt.

A Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány egyik mentőegysége

Fotó: www.bebimento.hu

Semmelweis Ignác öröksége ma is minden koraszülöttosztályon, műtőben és mentőautóban jelen van: az a felismerés, hogy az emberi élet védelme fegyelmezett szakmai munkát, tisztaságot és elkötelezettséget kíván. Paulus története pedig élő bizonyítéka annak, hogy az orvostudomány fejlődése, a szaktudás és az emberség képes csodákat tenni, akár több száz kilométerre az otthontól is.

Bár a magyar szülészorvos és orvostudományi kutató nem élhette meg felfedezése általános elismerését, öröksége ma is érezhető minden kórházban – és időről időre kézzelfoghatóvá válik egy-egy emberi sorsban.