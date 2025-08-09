43 perce
Szigorították a korlátozott úthasználatot – Mutatjuk, hogy juthat fel a Bakony lemagasabb pontjára autóval
Egyre nagyobb a forgalom a Bakony erdeiben, hegyein. Ez jó hír, több a gyalogos turista, de több versenyt, zarándoklatot is szerveznek a természetben, s többen autóval szeretnének közlekedni a Kőris és más népszerű túracélpont, túraútvonal környékén. Az úthasználat engedélyhez kötött és most szigorították kiadását. Mutatjuk a részleteket.
A Bakony legmagasabb pontja a Kőris-hegy csúcsa, itt épp egy éve cserélték ki a radar védőburkolatát, így új kupola került a Bakony tetejére. A repülőbiztonságot szolgáló, a légiforgalmi irányítást segítő létesítmény miatt autóval is jól járható út vezet fel ide. Mutatjuk, azt hogyan vehetik igénybe.
Kőris, Hubertlaki-tó – Az úthasználat részletei
Az úthasználati engedély kapcsán a Bakonyerdő Zrt. a Bakonybéli Hírmondóban tett közzé nemrégiben friss információkat. A változtatásokat eszerint az indokolja, hogy az erdészeti utakon folyamatosan növekszik a gyalogos és a kerékpáros forgalom, tehát a járműhasználat fokozott körültekintést igényel.
A gyalogos turisták, a gombászók száma is jelentősen nagyobb lett az elmúlt években, őznász idején is és különösen a Hubertlaki-tó felé. Erre és a jelentős környezeti terheléssel járó gépjárműforgalomra tekintettel a Bakonyerdő Zrt. – élve a jogszabály adta lehetőséggel – az eddigi gyakorlattól eltérően korlátozza az úthasználatot.
A Bakonybél-Farkasgyepű és a Huszárokelőpuszta-Hubertlak közötti szakaszra csak
- mozgáskorlátozott igazolvány bemutatása,
- valamint alapos indokkal alátámasztott esetben (pl. munkavégzés, betegszállítás, gyűjtési engedély)
kerül úthasználati engedély kiállításra.
A Bakonybél-Kőrishegy útvonalra az úthasználati engedély kiadásának rendje nem változik, továbbra is az eddig megszokottak szerint történik. Az igénylés a Bakonybéli Erdészet pénztárában, munkaidőben lehetséges.
Az erdőgazdaság felhívta arra a figyelmet, hogy az erdő gyalogosan vagy kerékpárral szabadon látogatható. Hangsúlyozni kell, hogy motorkerékpárral, quaddal tilos behajtani az erdőbe.
Az erdőterületeken a Bakonyban fokozott turistajelenléttel kell számolni nyáron
– áll az erdőgazdaság tájékoztatójában.
