Szigorították a korlátozott úthasználatot – Mutatjuk, hogy juthat fel a Bakony lemagasabb pontjára autóval

A Bakony legmagasabb pontja a Kőris-hegy csúcsa, itt épp egy éve cserélték ki a radar védőburkolatát, így új kupola került a Bakony tetejére. A repülőbiztonságot szolgáló, a légiforgalmi irányítást segítő létesítmény miatt autóval is jól járható út vezet fel ide. Mutatjuk, azt hogyan vehetik igénybe.

Nemcsak a Kőrisen, a Bakony több erdejében, hegytetőjén egyre nagyobb a turistaforgalom, és különböző versenyeket, zarándoklatokat is gyakran rendeznek.

Fotó: Fotóillusztráció – Rimányi Zita/Napló

Kőris, Hubertlaki-tó – Az úthasználat részletei

Az úthasználati engedély kapcsán a Bakonyerdő Zrt. a Bakonybéli Hírmondóban tett közzé nemrégiben friss információkat. A változtatásokat eszerint az indokolja, hogy az erdészeti utakon folyamatosan növekszik a gyalogos és a kerékpáros forgalom, tehát a járműhasználat fokozott körültekintést igényel.

A gyalogos turisták, a gombászók száma is jelentősen nagyobb lett az elmúlt években, őznász idején is és különösen a Hubertlaki-tó felé. Erre és a jelentős környezeti terheléssel járó gépjárműforgalomra tekintettel a Bakonyerdő Zrt. – élve a jogszabály adta lehetőséggel – az eddigi gyakorlattól eltérően korlátozza az úthasználatot.

A Bakonybél-Farkasgyepű és a Huszárokelőpuszta-Hubertlak közötti szakaszra csak

mozgáskorlátozott igazolvány bemutatása,

valamint alapos indokkal alátámasztott esetben (pl. munkavégzés, betegszállítás, gyűjtési engedély)

kerül úthasználati engedély kiállításra.

A Bakonybél-Kőrishegy útvonalra az úthasználati engedély kiadásának rendje nem változik, továbbra is az eddig megszokottak szerint történik. Az igénylés a Bakonybéli Erdészet pénztárában, munkaidőben lehetséges.

Az erdőgazdaság felhívta arra a figyelmet, hogy az erdő gyalogosan vagy kerékpárral szabadon látogatható. Hangsúlyozni kell, hogy motorkerékpárral, quaddal tilos behajtani az erdőbe.

Az erdőterületeken a Bakonyban fokozott turistajelenléttel kell számolni nyáron

– áll az erdőgazdaság tájékoztatójában.