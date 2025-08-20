A Balatoni Péklány beleszeretett az életbe a magyar tengernél, kenyerébe is belesüti a szeretetet (+ galéria)

augusztus 20., szerda

Az új kenyér ünnepe

Budapest nyüzsgő forgatagából egy kisváros csendjébe költözni sokaknak merész vállalkozásnak tűnhet, de Zeliska Orsolya és férje pontosan így indították útjára a Péklány Pékséget Balatonfüreden.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A váltás mögött nemcsak a nyugalom iránti vágy állt, hanem egy mélyen gyökerező álom: visszatérni a gyerekkor vidéki ízeihez, a közösséghez, ahol a munkájuknak azonnali és kézzelfogható hatása van. „Budapesten mindketten multinál dolgoztunk, fontos szerepet töltöttünk be, de soha nem láttuk a munkánk közvetlen eredményét. Én otthon már rendszeresen sütöttem kovászos kenyeret, és vágytunk egy olyan helyre, ahol értékes tagjai lehetünk a közösségnek” – meséli Orsolya. A pékség számára alap és fontos a békebeli kovászos kenyér: ez egy kicsit félbarna, van benne rozsliszt és hagyományos búzakenyérliszt. Ez egy 36 órán át érlelt kenyér.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A Péklány Pékség indulása nemcsak vállalkozás volt, hanem hivatás: kenyérrel szolgálni, közvetíteni a hagyományos, kézműves minőséget a mindennapokba. A kezdeti időszak sok izgalmat és kihívást hozott magával. Füred zárt közössége először fenntartásokkal fogadta a „gyüttmenteket”, de Orsolya és csapata nyitottságukkal, kedvességükkel hamar belopták magukat a helyiek szívébe. Az első három hétben, a próbaüzem alatt mindenkit ingyen vendégül láttak, így vált a pékség gyorsan a közösség részévé. „Nehéz volt megszokni, hogy itt mindenki ismer mindenkit. A virágos, a hentes, a boltos… de ez része a helyi életnek, ami egyben csodálatos is” – mondja Orsolya.

A helyszín kiválasztása szinte a véletlen műve volt. Egyetlen kiadó üzletet találtak Füreden, és bár nem volt tapasztalatuk a helyi piacról, a szerencse és az elhivatottság segítette őket. Az üzlet filozófiája egyszerű, de radikális: tisztelet az alapanyagok, a technológia és az ember iránt. A pékség minden terméke hosszú érlelésű, kézműves eljárással készül, legyen az kovászos kenyér, foszlós kalács vagy modern croissant. A 36 órás kovászos kenyér nemcsak ízében, hanem egészségügyi hatásaiban is különleges. A Péklány Pékség számára a kenyér nemcsak mindennapi étel, hanem szimbólum.

A pékség egyik specialitása a békebeli kovászos kenyér

Augusztus 20-án, az új kenyér ünnepén ez különösen fontos. „A kenyér a magyarok szimbolikus étele, és ilyenkor az egész éves munkát ünnepeljük vele. Ez az egyszerű, de mégis talán legfontosabb táplálékunk összekapcsolja a hagyományt és a mai napot” – mondja Orsolya.

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

A Péklány Pékség sikere nemcsak a finom kenyérben rejlik, hanem abban a szemléletben, ahogy a tulajdonosai a munkát és a közösséget kezelik. Ez a vállalkozás többről szól, mint sütésről és árusításról: ez egy olyan hely, ahol a szeretet, a türelem és a minőség találkozik, és amit mindennap megosztanak a vásárlókkal. Balatonfüred szívében így született meg ez a kis műhely, ahol a hagyomány és a modern gasztronómia kéz a kézben jár, és ahol minden kenyér egy történetet mesél el.

 

