Régi receptek
2 órája
Zöld, savanyú és egyszerűen ellenállhatatlan – a kovászos uborka titkai
A kovászos uborka nem csupán savanyúság: egészséges, frissítő és a hagyományos magyar ízek egyik csúcsa.
A kovászos uborka a magyar konyha egyik legkedveltebb savanyúsága, amely friss, savanykás ízével és ropogós állagával minden étkezést feldob. Elkészítése során tejsavbaktériumok alakulnak ki, amelyek probiotikumként támogatják a bélflórát, az emésztést, és erősíthetik az immunrendszert is – írja a mindmegette.hu
Kovászos uborka: hozzávalók és elkészítés
A kovászos uborka elkészítéséhez szükséged lesz: 2 kg kovászolni való uborka, 1 fej fokhagyma,1 csokor kapor, 3 liter víz, 3 evőkanál só, 1 szelet kovászos kenyér.
- Előkészület: Az uborkákat alaposan mossuk meg, a végeiket vágjuk le, majd hosszában vágjunk egy-egy bemetszést a jobb ízfelvétel érdekében.
- Üveg előkészítése: Egy tiszta, nagy üveg aljára tegyük a kaprot és a fokhagymát.
- Uborkák rétegezése: Az uborkákat szorosan pakoljuk az üvegbe, ügyelve, hogy a levegő buborékok ne maradjanak.
- Sóoldat elkészítése: A vizet forraljuk fel, majd keverjük el benne a sót, és hagyjuk teljesen kihűlni.
- Öntés: Öntsük a kihűlt sós vizet az uborkákra, hogy teljesen ellepje őket.
- Erjesztés: A tetejére tegyünk egy szelet kovászos kenyeret, majd takarjuk le az üveget tiszta konyharuhával. Szobahőmérsékleten hagyjuk 3–4 napig, amíg a savanyú íz kialakul.
- Átpakolás: Ha elkészült, az uborkákat szűrjük le a levükkel együtt, és tegyük hűtőbe további tárolásra. Így akár 2–3 hétig is fogyasztható.
Kovászos uborka: tippek és praktikák
- Használjunk mindig friss, hibátlan uborkát, hogy elkerüljük a nem kívánt baktériumokat.
- A kovászos uborka levét érdemes külön is fogyasztani, frissítő italként vagy probiotikumként.
- Különböző fűszerekkel (pl. mustármag, torma) is ízesíthető, hogy minden család megtalálja a saját ízvilágát.
- A kovászos uborka elkészítése nyári szezonban a legegyszerűbb, amikor az uborka a legfrissebb és legropogósabb.
