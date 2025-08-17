Zöld, savanyú és egyszerűen ellenállhatatlan – a kovászos uborka titkai

A kovászos uborka a magyar konyha egyik legkedveltebb savanyúsága, amely friss, savanykás ízével és ropogós állagával minden étkezést feldob. Elkészítése során tejsavbaktériumok alakulnak ki, amelyek probiotikumként támogatják a bélflórát, az emésztést, és erősíthetik az immunrendszert is – írja a mindmegette.hu

Kovászos uborka – frissítő, hagyományos magyar savanyúság

Forrás: Mindmegette.hu

Kovászos uborka: hozzávalók és elkészítés

A kovászos uborka elkészítéséhez szükséged lesz: 2 kg kovászolni való uborka, 1 fej fokhagyma,1 csokor kapor, 3 liter víz, 3 evőkanál só, 1 szelet kovászos kenyér.

Előkészület: Az uborkákat alaposan mossuk meg, a végeiket vágjuk le, majd hosszában vágjunk egy-egy bemetszést a jobb ízfelvétel érdekében. Üveg előkészítése: Egy tiszta, nagy üveg aljára tegyük a kaprot és a fokhagymát. Uborkák rétegezése: Az uborkákat szorosan pakoljuk az üvegbe, ügyelve, hogy a levegő buborékok ne maradjanak. Sóoldat elkészítése: A vizet forraljuk fel, majd keverjük el benne a sót, és hagyjuk teljesen kihűlni. Öntés: Öntsük a kihűlt sós vizet az uborkákra, hogy teljesen ellepje őket. Erjesztés: A tetejére tegyünk egy szelet kovászos kenyeret, majd takarjuk le az üveget tiszta konyharuhával. Szobahőmérsékleten hagyjuk 3–4 napig, amíg a savanyú íz kialakul. Átpakolás: Ha elkészült, az uborkákat szűrjük le a levükkel együtt, és tegyük hűtőbe további tárolásra. Így akár 2–3 hétig is fogyasztható.

Kovászos uborka: tippek és praktikák