1 órája

Zöld, savanyú és egyszerűen ellenállhatatlan – a kovászos uborka titkai

Címkék#recept#uborka#kovász#kovászos uborka

A kovászos uborka nem csupán savanyúság: egészséges, frissítő és a hagyományos magyar ízek egyik csúcsa.

Balogh Rebeka

A kovászos uborka a magyar konyha egyik legkedveltebb savanyúsága, amely friss, savanykás ízével és ropogós állagával minden étkezést feldob. Elkészítése során tejsavbaktériumok alakulnak ki, amelyek probiotikumként támogatják a bélflórát, az emésztést, és erősíthetik az immunrendszert is – írja a mindmegette.hu

Kovászos uborka – frissítő, hagyományos magyar savanyúság Forrás: Mindmegette.hu
Kovászos uborka – frissítő, hagyományos magyar savanyúság
Forrás: Mindmegette.hu

Kovászos uborka: hozzávalók és elkészítés

A kovászos uborka elkészítéséhez szükséged lesz: 2 kg kovászolni való uborka, 1 fej fokhagyma,1 csokor kapor, 3 liter víz, 3 evőkanál só, 1 szelet kovászos kenyér.

  1. Előkészület: Az uborkákat alaposan mossuk meg, a végeiket vágjuk le, majd hosszában vágjunk egy-egy bemetszést a jobb ízfelvétel érdekében.
  2. Üveg előkészítése: Egy tiszta, nagy üveg aljára tegyük a kaprot és a fokhagymát.
  3. Uborkák rétegezése: Az uborkákat szorosan pakoljuk az üvegbe, ügyelve, hogy a levegő buborékok ne maradjanak.
  4. Sóoldat elkészítése: A vizet forraljuk fel, majd keverjük el benne a sót, és hagyjuk teljesen kihűlni.
  5. Öntés: Öntsük a kihűlt sós vizet az uborkákra, hogy teljesen ellepje őket.
  6. Erjesztés: A tetejére tegyünk egy szelet kovászos kenyeret, majd takarjuk le az üveget tiszta konyharuhával. Szobahőmérsékleten hagyjuk 3–4 napig, amíg a savanyú íz kialakul.
  7. Átpakolás: Ha elkészült, az uborkákat szűrjük le a levükkel együtt, és tegyük hűtőbe további tárolásra. Így akár 2–3 hétig is fogyasztható.

Kovászos uborka: tippek és praktikák

  • Használjunk mindig friss, hibátlan uborkát, hogy elkerüljük a nem kívánt baktériumokat.
  • A kovászos uborka levét érdemes külön is fogyasztani, frissítő italként vagy probiotikumként.
  • Különböző fűszerekkel (pl. mustármag, torma) is ízesíthető, hogy minden család megtalálja a saját ízvilágát.
  • A kovászos uborka elkészítése nyári szezonban a legegyszerűbb, amikor az uborka a legfrissebb és legropogósabb.

 

