32 perce
Közellenség – a legendás veszprémi punkbanda, amely börtönben végezte
A veszprémi Közellenség zenekar története a szabadságvágy és a diktatúra találkozásának sötét lenyomata. A nyolcvanas évek elején a magyar punkmozgalom a garázsokban, művelődési házakban és titkos koncerteken bontakozott ki, miközben a hatóságok tiltásokkal és zaklatásokkal próbálták elfojtani a fiatalok lázadását.
1982 végén négy veszprémi fiatal – Joe (ének), Csucsu (gitár), Csirke (basszus) és Kopasz (dob) – úgy döntött, hogy punkzenekart alapít. Nem volt különösebb zenei tudásuk, de annál nagyobb volt bennük a düh és a szabadságvágy. A próbákat egy általános iskola kazánházában tartották, miközben a rendőrök rendszeresen igazoltatták őket pusztán a külsejük miatt. A zenekar neve, a Közellenség már önmagában csípte a hatóságok és a Kádár-rendszer szemét.
Mindössze két koncert adatott meg a Közellenség zenekarnak
A Közellenség mindössze két alkalommal állt színpadra. Az első koncertjük 1983. május 29-én volt a győri Szivárvány tehetségkutatón, ahol mérsékelt sikert arattak, de már ekkor besúgók figyelték őket. A második fellépésre 1983. december 30-án került sor Győrszentivánon. Ez a koncert az akkor már erősödő győri punkélethez, különösen az Auróra Cirkáló köréhez kötődött, amely akkor még „Szabotázs” néven lépett fel. Bár a hangosítás akadozott, a „Cirkáló” támogatásával szervezett este így is emlékezetes lett: a közönség tombolt, a hatóság pedig azonnal reagált. A győri punkzenekar átélte a Kádár-rendszer végét és a rendszerváltást is, ehhez viszont nevet kellett változtatniuk. Az Auróra cirkáló az orosz forradalom jelképe volt, ezért rövidítve Auróra néven folytatták, ami kevésbé szúrta a hatóság szemét.
Koncepciós per és börtön
Nem sokkal az 1983-as győrszentiváni koncert után hét fiatalt tartóztattak le, köztük a Közellenség zenekar tagjait. Az indok: államellenes izgatás és garázdaság. A bíróság bizonyítékok nélkül, visszavont tanúvallomások ellenére is átlagosan két év börtönre ítélte őket. Veszprémben az a pletyka járta, hogy Papp János párttitkár külön utasítására született meg az ítélet, előre megírva. A Közellenség így vált egy rendszertelenül próbáló, alig koncertező punkbandából a Kádár-korszak túlkapásainak szimbólumává. A Karanténzóna oldalán írják:
A "Közellenség" punk stílusban öltözködő, de nem zenélő rockegyüttes volt Veszprémben. Zenélnie nem adatott meg, csak lebuknia. Politikai felforgatásként az izgatási törvény alapján vizsgálták színpadon töltött első, és egyben utolsó 20 percüket. A vád szerint az előadott három számban az izgatási törvény által tiltott összes tárgyat végigénekelték. A szovjet megszállást, a kormányzás módját, a kormányzó Kádár János személyét, múltbeli viselt dolgait, a lengyelországi helyzetet, és végül a marxizmus-leninizmus tanításait.
Rehabilitáció és utóélet
1988-ban, a rendszerváltás előszelében hivatalosan is rehabilitálták őket. Ezzel lezárult a történet, de a Közellenség neve addigra már legendává vált a hazai punkmozgalomban. Nem maradt fenn stúdiófelvétel, lemez vagy kazetta – csak néhány fotó, újságcikk és az emlékezet, amely szerint a banda „annyira jó volt, hogy semmit nem hagyott maga után”.
„Punk’s Not Dead”
Kövessy Róbert Punktérítő című dokumentumfilmje próbálta feldolgozni a történetet a 2000-es években. Bár a film pontatlanságai vitákat váltottak ki, mégis hozzájárult ahhoz, hogy a Közellenség neve fennmaradjon a magyar punk történetében. Az együttes példája mutatja, mennyire félt a rendszer a szavak erejétől. Nem a zenei tudás, nem a profi hangszerek tették veszélyessé őket, hanem az, hogy ki merték mondani: elegük van. Két koncert elég volt ahhoz, hogy egy egész generáció lázadó szimbólumaivá váljanak.
„Mennyország Tourist” élőben: a magyar rock egyik legnagyobb legendája érkezik VeszprémbeAugusztus 22-én minden a rockról szól majd Veszprémben.