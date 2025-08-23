augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Államellenes izgatás

32 perce

Közellenség – a legendás veszprémi punkbanda, amely börtönben végezte

Címkék#Közellenség#Punktérítő#punk#veszprém#zenekar#popkultúra

A veszprémi Közellenség zenekar története a szabadságvágy és a diktatúra találkozásának sötét lenyomata. A nyolcvanas évek elején a magyar punkmozgalom a garázsokban, művelődési házakban és titkos koncerteken bontakozott ki, miközben a hatóságok tiltásokkal és zaklatásokkal próbálták elfojtani a fiatalok lázadását.

Csizi Péter

1982 végén négy veszprémi fiatal – Joe (ének), Csucsu (gitár), Csirke (basszus) és Kopasz (dob) – úgy döntött, hogy punkzenekart alapít. Nem volt különösebb zenei tudásuk, de annál nagyobb volt bennük a düh és a szabadságvágy. A próbákat egy általános iskola kazánházában tartották, miközben a rendőrök rendszeresen igazoltatták őket pusztán a külsejük miatt. A zenekar neve, a Közellenség már önmagában csípte a hatóságok és a Kádár-rendszer szemét.

A Közellenség zenekarról fennmaradt ritka fotók egyike
A Közellenség zenekarról fennmaradt ritka fotók egyike
Fotó: Facebook/A Hálózat - Mező Gábor Hivatalos Oldala

Mindössze két koncert adatott meg a Közellenség zenekarnak

A Közellenség mindössze két alkalommal állt színpadra. Az első koncertjük 1983. május 29-én volt a győri Szivárvány tehetségkutatón, ahol mérsékelt sikert arattak, de már ekkor besúgók figyelték őket. A második fellépésre 1983. december 30-án került sor Győrszentivánon. Ez a koncert az akkor már erősödő győri punkélethez, különösen az Auróra Cirkáló köréhez kötődött, amely akkor még „Szabotázs” néven lépett fel. Bár a hangosítás akadozott, a „Cirkáló” támogatásával szervezett este így is emlékezetes lett: a közönség tombolt, a hatóság pedig azonnal reagált. A győri punkzenekar átélte a Kádár-rendszer végét és a rendszerváltást is, ehhez viszont nevet kellett változtatniuk. Az Auróra cirkáló az orosz forradalom jelképe volt, ezért rövidítve Auróra néven folytatták, ami kevésbé szúrta a hatóság szemét.

Koncepciós per és börtön

Nem sokkal az 1983-as győrszentiváni koncert után hét fiatalt tartóztattak le, köztük a Közellenség zenekar tagjait. Az indok: államellenes izgatás és garázdaság. A bíróság bizonyítékok nélkül, visszavont tanúvallomások ellenére is átlagosan két év börtönre ítélte őket. Veszprémben az a pletyka járta, hogy Papp János párttitkár külön utasítására született meg az ítélet, előre megírva. A Közellenség így vált egy rendszertelenül próbáló, alig koncertező punkbandából a Kádár-korszak túlkapásainak szimbólumává. A Karanténzóna oldalán írják: 

A "Közellenség" punk stílusban öltözködő, de nem zenélő rockegyüttes volt Veszprémben. Zenélnie nem adatott meg, csak lebuknia. Politikai felforgatásként az izgatási törvény alapján vizsgálták színpadon töltött első, és egyben utolsó 20 percüket. A vád szerint az előadott három számban az izgatási törvény által tiltott összes tárgyat végigénekelték. A szovjet megszállást, a kormányzás módját, a kormányzó Kádár János személyét, múltbeli viselt dolgait, a lengyelországi helyzetet, és végül a marxizmus-leninizmus tanításait.

Rehabilitáció és utóélet

1988-ban, a rendszerváltás előszelében hivatalosan is rehabilitálták őket. Ezzel lezárult a történet, de a Közellenség neve addigra már legendává vált a hazai punkmozgalomban. Nem maradt fenn stúdiófelvétel, lemez vagy kazetta – csak néhány fotó, újságcikk és az emlékezet, amely szerint a banda „annyira jó volt, hogy semmit nem hagyott maga után”.

„Punk’s Not Dead”

Kövessy Róbert Punktérítő című dokumentumfilmje próbálta feldolgozni a történetet a 2000-es években. Bár a film pontatlanságai vitákat váltottak ki, mégis hozzájárult ahhoz, hogy a Közellenség neve fennmaradjon a magyar punk történetében. Az együttes példája mutatja, mennyire félt a rendszer a szavak erejétől. Nem a zenei tudás, nem a profi hangszerek tették veszélyessé őket, hanem az, hogy ki merték mondani: elegük van. Két koncert elég volt ahhoz, hogy egy egész generáció lázadó szimbólumaivá váljanak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu