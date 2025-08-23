Közellenség – a legendás veszprémi punkbanda, amely börtönben végezte

1982 végén négy veszprémi fiatal – Joe (ének), Csucsu (gitár), Csirke (basszus) és Kopasz (dob) – úgy döntött, hogy punkzenekart alapít. Nem volt különösebb zenei tudásuk, de annál nagyobb volt bennük a düh és a szabadságvágy. A próbákat egy általános iskola kazánházában tartották, miközben a rendőrök rendszeresen igazoltatták őket pusztán a külsejük miatt. A zenekar neve, a Közellenség már önmagában csípte a hatóságok és a Kádár-rendszer szemét.

A Közellenség zenekarról fennmaradt ritka fotók egyike

Fotó: Facebook/A Hálózat - Mező Gábor Hivatalos Oldala

Mindössze két koncert adatott meg a Közellenség zenekarnak

A Közellenség mindössze két alkalommal állt színpadra. Az első koncertjük 1983. május 29-én volt a győri Szivárvány tehetségkutatón, ahol mérsékelt sikert arattak, de már ekkor besúgók figyelték őket. A második fellépésre 1983. december 30-án került sor Győrszentivánon. Ez a koncert az akkor már erősödő győri punkélethez, különösen az Auróra Cirkáló köréhez kötődött, amely akkor még „Szabotázs” néven lépett fel. Bár a hangosítás akadozott, a „Cirkáló” támogatásával szervezett este így is emlékezetes lett: a közönség tombolt, a hatóság pedig azonnal reagált. A győri punkzenekar átélte a Kádár-rendszer végét és a rendszerváltást is, ehhez viszont nevet kellett változtatniuk. Az Auróra cirkáló az orosz forradalom jelképe volt, ezért rövidítve Auróra néven folytatták, ami kevésbé szúrta a hatóság szemét.

Koncepciós per és börtön

Nem sokkal az 1983-as győrszentiváni koncert után hét fiatalt tartóztattak le, köztük a Közellenség zenekar tagjait. Az indok: államellenes izgatás és garázdaság. A bíróság bizonyítékok nélkül, visszavont tanúvallomások ellenére is átlagosan két év börtönre ítélte őket. Veszprémben az a pletyka járta, hogy Papp János párttitkár külön utasítására született meg az ítélet, előre megírva. A Közellenség így vált egy rendszertelenül próbáló, alig koncertező punkbandából a Kádár-korszak túlkapásainak szimbólumává. A Karanténzóna oldalán írják:

A "Közellenség" punk stílusban öltözködő, de nem zenélő rockegyüttes volt Veszprémben. Zenélnie nem adatott meg, csak lebuknia. Politikai felforgatásként az izgatási törvény alapján vizsgálták színpadon töltött első, és egyben utolsó 20 percüket. A vád szerint az előadott három számban az izgatási törvény által tiltott összes tárgyat végigénekelték. A szovjet megszállást, a kormányzás módját, a kormányzó Kádár János személyét, múltbeli viselt dolgait, a lengyelországi helyzetet, és végül a marxizmus-leninizmus tanításait.

Rehabilitáció és utóélet

1988-ban, a rendszerváltás előszelében hivatalosan is rehabilitálták őket. Ezzel lezárult a történet, de a Közellenség neve addigra már legendává vált a hazai punkmozgalomban. Nem maradt fenn stúdiófelvétel, lemez vagy kazetta – csak néhány fotó, újságcikk és az emlékezet, amely szerint a banda „annyira jó volt, hogy semmit nem hagyott maga után”.