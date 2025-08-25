Ismét tarolt a pápai útellenőr a közutas rodeón +(videó)!

A közutas rodeó célja nem csupán a téli munkákra való felkészülés, hanem a közutas szakma bemutatása is. A résztvevők szóróadapterrel és hóekével felszerelt teherautókkal teljesítik az ügyességi pályát, ahol a gyorsaság mellett a pontosság számít igazán. Egy rossz manőver hibapontot ér, így a siker kulcsa a fegyelmezett és precíz vezetési stílus.

Pintér Gergő ismét megnyerte a közutas rodeót

Fotó: Haraszti Gábor/archív

A közutas rodeó versenyében komplex feladatok vártak a résztvevőkre

A pápai útellenőr 2015 óta erősíti a Magyar Közút Zrt. csapatát, és azóta többször is bizonyította rátermettségét – nemcsak itthon, hanem nemzetközi szinten is. Idén sem adta alább: magabiztosan szerezte meg az első helyet. A dobogó második fokára Benis Márton, a győri mérnökség munkatársa állhatott fel, a harmadik helyet pedig Lisztes Attila, a házigazda szigetszentmiklósi mérnökség dolgozója érdemelte ki.

Lengyelországban folytatódik a verseny

A három dobogós szeptember 2–3-án Lengyelországban képviseli majd Magyarországot a visegrádi négyek közútkezelőinek közös rodeóján. Pintér Gergő különösen nagy eséllyel indul: a pápai útellenőr a nemzetközi megmérettetést korábban már háromszor is megnyerte.