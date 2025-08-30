Sokan elbuknak ezen a KRESZ-kérdésen – te tudod a helyes megoldást?

KRESZ-teszt: Amikor egy lakott területen belül elhelyezett sebességkorlátozó tábla 70 km/h-t jelez, nem feltétlenül mindenkire vonatkozik az emelt sebességhatár. Ezt pontosan szabályozza a KRESZ – és a teszteken erre rá is szoktak kérdezni. Lássuk, te eltalálod-e a helyes választ.

KRESZ-teszt: Lakott területen a "Sebességkorlátozás" jelzőtábla 70 km/h sebességet jelez. Mely járművekre vonatkozik ez tábla?

Forrás: Shutterstock

Lehetséges válaszok a KRESZ-teszt kérdésre

Kérdés: Lakott területen a "Sebességkorlátozás" jelzőtábla 70 km/h sebességet jelez. Az alábbiak közül mely járművekre vonatkozik ez a tábla?

Válaszlehetőségek:

1. Valamennyi járműre

2. A legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsira, személygépkocsira és motorkerékpárra

3. Valamennyi gépjárműre

Megoldás – ezekre a járművekre vonatkozik a 70-es tábla:

A helyes válasz a 2-es lehetőség:

A legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsira, személygépkocsira és motorkerékpárra.

Ez azt jelenti, hogy a sebességhatárt nem értelmezhetjük automatikusan minden járműre, például a nehéz tehergépjárművekre vagy buszokra már nem vonatkozik ez az emelt korlátozás. Ezzel a szabályozással biztosítják, hogy a nagyobb, veszélyesebb járművek továbbra is korlátozott sebességgel közlekedjenek lakott területeken belül.