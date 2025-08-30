1 órája
Sokan elbuknak ezen a KRESZ-kérdésen – te tudod a helyes megoldást?
Ez a KRESZ-teszt kérdés gyakran összezavarja még a tapasztalt sofőröket is. A 70 km/h-s sebességkorlátozás lakott területen nem mindenkire érvényes – csak az tudja a helyes választ, aki valóban tisztában van a szabályokkal.
KRESZ-teszt: Amikor egy lakott területen belül elhelyezett sebességkorlátozó tábla 70 km/h-t jelez, nem feltétlenül mindenkire vonatkozik az emelt sebességhatár. Ezt pontosan szabályozza a KRESZ – és a teszteken erre rá is szoktak kérdezni. Lássuk, te eltalálod-e a helyes választ.
Lehetséges válaszok a KRESZ-teszt kérdésre
Kérdés: Lakott területen a "Sebességkorlátozás" jelzőtábla 70 km/h sebességet jelez. Az alábbiak közül mely járművekre vonatkozik ez a tábla?
Válaszlehetőségek:
1. Valamennyi járműre
2. A legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsira, személygépkocsira és motorkerékpárra
3. Valamennyi gépjárműre
Megoldás – ezekre a járművekre vonatkozik a 70-es tábla:
A helyes válasz a 2-es lehetőség:
A legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsira, személygépkocsira és motorkerékpárra.
Ez azt jelenti, hogy a sebességhatárt nem értelmezhetjük automatikusan minden járműre, például a nehéz tehergépjárművekre vagy buszokra már nem vonatkozik ez az emelt korlátozás. Ezzel a szabályozással biztosítják, hogy a nagyobb, veszélyesebb járművek továbbra is korlátozott sebességgel közlekedjenek lakott területeken belül.
