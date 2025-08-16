Trükkös KRESZ-kérdés, amin sokan elbuknak – te jól válaszolnál?

A szabályok mindenkire egyformán érvényesek, mégis sok autós hajlamos bizonyos előírásokat figyelmen kívül hagyni. Oldd meg a KRESZ-tesztet, és bizonyítsd be, hogy te a szabályok ismeretében magabiztosan vezetsz!

KRESZ-teszt – Milyen sorrendben mehetnek az autók? Te tudod a megfejtést?

Ez pedig az a fejtörő feladvány, amit sokan nem tudnak. Te tudod a megfejtést?

Szerinted milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésen; beleértve a tiédet is? A helyes megoldást cikkünk végén találod!

Mi az a jobbkéz-szabály?

A legtöbb kereszteződésben megtaláljuk az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblákat. Ettől függetlenül sok helyen számíthatunk közlekedésünk során egyenrangú útkereszteződésekre. Azzal valószínűleg mindenki tisztában van az utakon, hogy egy egyenrangú útkereszteződésben a jobbkéz-szabály értelmében mindig a jobbról érkező járművet illeti meg az elsőbbség, míg az egyenesen haladókkal szemben a kanyarodási szabály alkalmazandó. Természetesen van kivétel: a balról érkező villamost is el kell engedni.

A kanyarodási szabály szerint pedig, ahogy arról a KRESZ rendelkezik, aki járművel irányt változtat (terelővonalat, az úttest szélét vagy képzeletbeli felezővonalát átlépi, forgalmi sávot változtat, másik útra bekanyarodik, főútvonalról vagy szilárd burkolatú útról letér stb.), köteles az azonos irányban vagy szemben haladó, irányt nem változtató járműveknek elsőbbséget adni.

A KRESZ-teszt megoldása:

Mivel a kereszteződésben nincs semmilyen közlekedési tábla, a jobbkéz-szabály alapján kell továbbhaladni. Sokan azonban ott hibáznak, hogy csak ezt veszik figyelembe, és nem gondolnak arra, hogy a kanyarodási szabályt is alkalmazni kell.

Így a helyes megoldás:

A, te, és legvégül a B jelű kocsi.

Ez a KRESZ-kérdés azért különösen megtévesztő, mert a mindennapi forgalomban sokan a józan észre hagyatkozva úgy oldanák meg a helyzetet, hogy amíg az A jármű (amelynek elsőbbséget kell adnod) bekanyarodik, addig a B is áthaladhat a kereszteződésen, így te mennél utoljára. A vizsgán viszont nem ez a gondolkodásmód a nyerő – ott a szabályokat szigorúan be kell tartani, különben nem fogadják el a választ.