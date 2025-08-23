augusztus 23., szombat

Közlekedés

KRESZ-teszt: Kanyarodó főútvonal, ahol sokan hibáznak – te tudod a helyes sorrendet? (+ videó)

Mindennapos helyzet, mégis sokan elrontják a választ. A mostani KRESZ-teszt egy kanyarodó főútvonal szituációját mutatja be.

Veol.hu

Kresz-teszt: Elsőre nem is tűnik bonyolultnak a feladvány, de az áthaladási sorrendet kell eldönteni, és itt sokan hibáznak. A legtöbben automatikusan a kerékpárost engedik elsőként, de a KRESZ szabályai alapján más a helyes megoldás – írja a vaol.hu.

Fotó: vaol.hu

KRESZ-teszt megoldás: sokan rosszul döntenek a kanyarodó főútvonalnál

Sokan abba a hibába esnek, hogy a kerékpárost engedik elsőként, hiszen ő halad a főútvonalon. A jogszabály azonban egyértelmű: a kanyarodó járművel minden esetben elsőbbséget kell adni az áthaladó gyalogosnak.

A helyes megoldás szerint először a gyalogos haladhat át, mivel kanyarodáskor mindig elsőbbséget kell adni számára, és ez alól a kanyarodó főútvonal sem kivétel. Ezt követi a kerékpáros, majd legvégül az autós.

 

