KRESZ-teszt: Kanyarodó főútvonal, ahol sokan hibáznak – te tudod a helyes sorrendet? (+ videó)

Kresz-teszt: Elsőre nem is tűnik bonyolultnak a feladvány, de az áthaladási sorrendet kell eldönteni, és itt sokan hibáznak. A legtöbben automatikusan a kerékpárost engedik elsőként, de a KRESZ szabályai alapján más a helyes megoldás – írja a vaol.hu.

KRESZ-teszt: Kanyarodó főútvonal, ahol sokan hibáznak – te tudod a helyes sorrendet?

Fotó: vaol.hu

KRESZ-teszt megoldás: sokan rosszul döntenek a kanyarodó főútvonalnál

Sokan abba a hibába esnek, hogy a kerékpárost engedik elsőként, hiszen ő halad a főútvonalon. A jogszabály azonban egyértelmű: a kanyarodó járművel minden esetben elsőbbséget kell adni az áthaladó gyalogosnak.

A helyes megoldás szerint először a gyalogos haladhat át, mivel kanyarodáskor mindig elsőbbséget kell adni számára, és ez alól a kanyarodó főútvonal sem kivétel. Ezt követi a kerékpáros, majd legvégül az autós.