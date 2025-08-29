augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

1 órája

Kulturális kavalkád Veszprémben: kiállítás, koncert, könyvklub és filmek egyetlen nap alatt

Címkék#koncert#moziélmény#irodalom#program

Augusztus utolsó péntekén ismét pezsgő kulturális élet várja a veszprémieket és az ide érkezőket. A város különböző helyszínein egyszerre több esemény indul, így mindenki találhat magának megfelelő programot – legyen szó képzőművészetről, zenéről, irodalomról vagy filmről.

Veol.hu

Krúbi most  „spontán” döntött: összerántott egy turnét, és hopp, Veszprém is felkerült az útvonalra. Persze a valóságban mindez nem megy olyan egyszerűen – hónapokig tartó egyeztetések, szerződések, látványtervek, hang- és fénytechnikai előkészületek, meg persze a próbák előzik meg, hogy végül a színpadon minden úgy szóljon, ahogy kell. A végeredmény viszont mindennél fontosabb: augusztus 29-én Krúbi a Gyárkertben ad koncertet, és garantáltan felforrósítja a veszprémi éjszakát.

Krúbi zárja le az augusztust Veszprémben
Krúbi zárja le az augusztust Veszprémben
Forrás: Gyárkert Kultúrpark/Facebook

Krúbi és még sok más program zárja a nyarat Veszprémben

Múltidézés az Agórában
Augusztus 29-én nyílik meg az Agóra Veszprém Kulturális Központban a Múltidézés című kiállítás, amely szeptember 11-ig lesz látogatható. A tárlat célja, hogy betekintést nyújtson a régmúlt világába, felidézve olyan történeteket és hangulatokat, amelyek a közösség emlékezetében élnek. A kiállításmegnyitó ünnepélyes hangulatban zajlik, és egyben találkozási pontot is kínál mindazoknak, akik szeretnék megosztani egymással emlékeiket, gondolataikat a múltról és annak hatásáról jelenünkre.

Több Mint Pop – koncert az Agórában
Az este folyamán az Agóra nemcsak a képzőművészet, hanem a zene szerelmeseit is várja: színpadra lép a Több Mint Pop. A koncert lendületes, modern hangzásvilága szórakoztató kikapcsolódást kínál, és remekül kiegészíti a kiállítás ünnepélyes nyitányát. Egy este alatt így a közönség egyszerre élvezheti a múltat felidéző képi világot és a jelen vibráló ritmusait.

Silent Book Club az Eötvös Károly Könyvtárban
Aki csendesebb élményre vágyik, annak az Eötvös Károly Könyvtár kínál különleges programot: a Silent Book Club estjén minden a könyveké és az olvasásé a főszerep. Itt nincsenek hangos előadások vagy kötelező témák, mindenki a saját olvasmányát hozza magával, és közösen, mégis csendben élvezhetik az irodalom világát. Ez a program remek lehetőséget teremt az olvasás szerelmeseinek, hogy közösségben hódoljanak szenvedélyüknek.

Filmélmények a Fotonban
A Foton Audiovizuális Centrum ezen az estén két vetítéssel is várja a filmrajongókat. A Hogyan tudnék élni nélküled? című film érzelmes történetével ígér felejthetetlen moziélményt, míg a Jó utat, Marie más hangulatot képvisel: egyedi látásmóddal, emberi sorsokat bemutatva nyújt tartalmas szórakozást. A két film garantálja, hogy a közönség többféle hangulatból és műfajból válogathasson.

Egy nap, sokféle élmény
Augusztus 29-én Veszprém ismét bebizonyítja, miért tartják sokan a régió kulturális központjának. Egyetlen nap alatt lehetőség nyílik egy új kiállítás megnyitóján részt venni, koncerten szórakozni, közösen – de csendben – olvasni, és végül két egészen különböző film között választani. A programsorozat sokszínűsége egyszerre kínál kikapcsolódást, elmélyülést és közösségi élményt, így bárki megtalálhatja benne a saját kedvencét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu