Kulturális kavalkád Veszprémben: kiállítás, koncert, könyvklub és filmek egyetlen nap alatt

Krúbi most „spontán” döntött: összerántott egy turnét, és hopp, Veszprém is felkerült az útvonalra. Persze a valóságban mindez nem megy olyan egyszerűen – hónapokig tartó egyeztetések, szerződések, látványtervek, hang- és fénytechnikai előkészületek, meg persze a próbák előzik meg, hogy végül a színpadon minden úgy szóljon, ahogy kell. A végeredmény viszont mindennél fontosabb: augusztus 29-én Krúbi a Gyárkertben ad koncertet, és garantáltan felforrósítja a veszprémi éjszakát.

Krúbi zárja le az augusztust Veszprémben

Forrás: Gyárkert Kultúrpark/Facebook

Krúbi és még sok más program zárja a nyarat Veszprémben

Múltidézés az Agórában

Augusztus 29-én nyílik meg az Agóra Veszprém Kulturális Központban a Múltidézés című kiállítás, amely szeptember 11-ig lesz látogatható. A tárlat célja, hogy betekintést nyújtson a régmúlt világába, felidézve olyan történeteket és hangulatokat, amelyek a közösség emlékezetében élnek. A kiállításmegnyitó ünnepélyes hangulatban zajlik, és egyben találkozási pontot is kínál mindazoknak, akik szeretnék megosztani egymással emlékeiket, gondolataikat a múltról és annak hatásáról jelenünkre.

Több Mint Pop – koncert az Agórában

Az este folyamán az Agóra nemcsak a képzőművészet, hanem a zene szerelmeseit is várja: színpadra lép a Több Mint Pop. A koncert lendületes, modern hangzásvilága szórakoztató kikapcsolódást kínál, és remekül kiegészíti a kiállítás ünnepélyes nyitányát. Egy este alatt így a közönség egyszerre élvezheti a múltat felidéző képi világot és a jelen vibráló ritmusait.

Silent Book Club az Eötvös Károly Könyvtárban

Aki csendesebb élményre vágyik, annak az Eötvös Károly Könyvtár kínál különleges programot: a Silent Book Club estjén minden a könyveké és az olvasásé a főszerep. Itt nincsenek hangos előadások vagy kötelező témák, mindenki a saját olvasmányát hozza magával, és közösen, mégis csendben élvezhetik az irodalom világát. Ez a program remek lehetőséget teremt az olvasás szerelmeseinek, hogy közösségben hódoljanak szenvedélyüknek.