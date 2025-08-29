1 órája
Kulturális kavalkád Veszprémben: kiállítás, koncert, könyvklub és filmek egyetlen nap alatt
Augusztus utolsó péntekén ismét pezsgő kulturális élet várja a veszprémieket és az ide érkezőket. A város különböző helyszínein egyszerre több esemény indul, így mindenki találhat magának megfelelő programot – legyen szó képzőművészetről, zenéről, irodalomról vagy filmről.
Krúbi most „spontán” döntött: összerántott egy turnét, és hopp, Veszprém is felkerült az útvonalra. Persze a valóságban mindez nem megy olyan egyszerűen – hónapokig tartó egyeztetések, szerződések, látványtervek, hang- és fénytechnikai előkészületek, meg persze a próbák előzik meg, hogy végül a színpadon minden úgy szóljon, ahogy kell. A végeredmény viszont mindennél fontosabb: augusztus 29-én Krúbi a Gyárkertben ad koncertet, és garantáltan felforrósítja a veszprémi éjszakát.
Krúbi és még sok más program zárja a nyarat Veszprémben
Múltidézés az Agórában
Augusztus 29-én nyílik meg az Agóra Veszprém Kulturális Központban a Múltidézés című kiállítás, amely szeptember 11-ig lesz látogatható. A tárlat célja, hogy betekintést nyújtson a régmúlt világába, felidézve olyan történeteket és hangulatokat, amelyek a közösség emlékezetében élnek. A kiállításmegnyitó ünnepélyes hangulatban zajlik, és egyben találkozási pontot is kínál mindazoknak, akik szeretnék megosztani egymással emlékeiket, gondolataikat a múltról és annak hatásáról jelenünkre.
Több Mint Pop – koncert az Agórában
Az este folyamán az Agóra nemcsak a képzőművészet, hanem a zene szerelmeseit is várja: színpadra lép a Több Mint Pop. A koncert lendületes, modern hangzásvilága szórakoztató kikapcsolódást kínál, és remekül kiegészíti a kiállítás ünnepélyes nyitányát. Egy este alatt így a közönség egyszerre élvezheti a múltat felidéző képi világot és a jelen vibráló ritmusait.
Silent Book Club az Eötvös Károly Könyvtárban
Aki csendesebb élményre vágyik, annak az Eötvös Károly Könyvtár kínál különleges programot: a Silent Book Club estjén minden a könyveké és az olvasásé a főszerep. Itt nincsenek hangos előadások vagy kötelező témák, mindenki a saját olvasmányát hozza magával, és közösen, mégis csendben élvezhetik az irodalom világát. Ez a program remek lehetőséget teremt az olvasás szerelmeseinek, hogy közösségben hódoljanak szenvedélyüknek.
Spontán Krúbi, legendás Kispál – augusztus végi koncertdömping VeszprémbenKrúbi berobbantja a hétvégét, a Kispál megkoronázza
Filmélmények a Fotonban
A Foton Audiovizuális Centrum ezen az estén két vetítéssel is várja a filmrajongókat. A Hogyan tudnék élni nélküled? című film érzelmes történetével ígér felejthetetlen moziélményt, míg a Jó utat, Marie más hangulatot képvisel: egyedi látásmóddal, emberi sorsokat bemutatva nyújt tartalmas szórakozást. A két film garantálja, hogy a közönség többféle hangulatból és műfajból válogathasson.
Egy nap, sokféle élmény
Augusztus 29-én Veszprém ismét bebizonyítja, miért tartják sokan a régió kulturális központjának. Egyetlen nap alatt lehetőség nyílik egy új kiállítás megnyitóján részt venni, koncerten szórakozni, közösen – de csendben – olvasni, és végül két egészen különböző film között választani. A programsorozat sokszínűsége egyszerre kínál kikapcsolódást, elmélyülést és közösségi élményt, így bárki megtalálhatja benne a saját kedvencét.