Örökre elhajózott a balatoni vitorlázólegenda, aki új korszakot nyitott a helyi vitorlássportban

A Balatonfüredi Yacht Club félárbocra engedte zászlaját: életének 79. évében elhunyt Kugler Nándor, a magyar vitorlássport meghatározó alakja. Az 1946. december 1-jén született sportember 2025. július 25-én távozott – írta a Balatonfüredi Yacht Club a Facebook-oldalán.

Kugler Nándor emlékét legendás hajója, a Nirvana is őrzi – a vitorlázó neve örökre összefonódik a Balatonnal

Forrás: Balatonfüredi Yacht Club / Facebook

Kugler Nándor a Balaton legendás vitorlázója volt

A sportággal a hatvanas évek elején ismerkedett meg a Balatonfüredi Vasas Sport Clubban, Cadet hajóosztályban. Pályafutása során kizárólag Dragon osztályban versenyzett, és itt is aratta minden bajnoki érmét – szám szerint tizenhármat. Hűséges hajója, a Nirvana a Balatonfüredi Hajógyárban készült.

Az 1989-90-es politikai átalakulás után, 1990-ben a Balatonfüredi Sport Club vitorlás szakosztályának vezetőjévé választották. Irányítása alatt a fiatal versenyzők támogatása került előtérbe, eltérve elődei irányvonalától. Ezt a szemléletváltást sokan a klub megújulásának kezdeteként emlegetik.

2009-ben a Balatonfüredi Yacht Club közgyűlése Kugler Nándort Örökös Tagjai közé választotta. Két évvel később, 2011-ben a klub Ezüstkoszorús Emlékérmével is kitüntették. Neve nemcsak a sportteljesítménye miatt marad fenn: 2010-ben indult a 22-es binnenyolle osztály hazai rendezésű Európa-bajnokságán is, amelyet a klub az 1939-es, háború miatt elmaradt verseny pótlására szervezett meg.

Végső búcsú Kugler Nándortól

Búcsúztatására 2025. augusztus 8-án, pénteken 15.00 órakor kerül sor a Balatonfüredi Köztemető ravatalozójában. A vitorlázóközösség számára pótolhatatlan veszteséget jelent távozása. A klub hivatalos oldalán így búcsúzott el tőle: „Jó szelet, Nándi!”