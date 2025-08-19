22 perce
Halálos betegséget terjesztő kullancs jelent meg Magyarországon (+ videó)
Riasztó hírek érkeztek, miután Magyarországon felbukkant egy halálos betegséget terjesztő faj. A veszélyt a Hyalomma kullancsok jelentik, amelyek aktívan közelítik meg áldozataikat.
A Hyalomma fajta jelentősen eltér a hazánkban megszokott kullancsoktól. Míg a hagyományos hazai kullancsok csendben, rejtőzködve várják, hogy egy gazdaállat elhaladjon mellettük, addig a Hyalomma kullancs aktívan „vadászik”. Képes akár méterekről is észrevenni a kiszemelt áldozatot, majd gyorsan és célzottan megközelíteni azt. Nem válogat, és mind emberre, mind kutyára vagy nagyobb testű háziállatra lecsaphat, ami miatt különösen veszélyes lehet.
A Hyalomma kullancs halálos betegséget terjeszthet
Riasztó hírt kaptak a magyar hatóságok: hazánkban is felbukkantak az afrikai eredetű Hyalomma kullancsok, amelyek a halálos krími–kongói vérzéses láz vírusát hordozhatják. Bár eddig nem regisztráltak emberi megbetegedést, a szakértők szerint minden adott egy potenciális járvány kialakulásához – írja a hirado.hu a Másfélfok információira hivatkozva.
A Hyalomma faj őshazája Észak-Afrika, a Közel-Kelet és a mediterrán térség, ám a vándormadarak révén egyre gyakrabban érkeznek példányai Magyarországra. Kecskemét környékén már többször is találtak belőlük, ami arra utal, hogy a faj hazai megtelepedése is elkezdődhetett. Különösen veszélyessé teszi őket, hogy nemcsak hordozhatják, hanem terjeszthetik is a halálos vírust, amely ellen nincs specifikus gyógymód vagy oltás. A WHO a krími–kongói vérzéses lázat a világ legveszélyesebb kórokozói közé sorolja, potenciális járványforrásként tartva számon.
A fertőzés már több dél-európai országban is felbukkant: Észak-Macedóniában, Törökországban és Spanyolországban emberi megbetegedéseket okozott, egyes esetekben pedig a vírus emberről emberre is terjedt, súlyos, akár halálos kimenetelű fertőzéseket okozva.
A Hyalomma kullancsok külleme is figyelemre méltó: a lábuk erőteljesen sávozott, hátuk sötét, a mozgásuk rendkívül gyors. A nőstények 5,5–6,5 milliméteresek, a hímek 3,8–5,6 milliméteresek, így minden hazai kullancsfajnál nagyobbra nőnek, ami még veszélyesebbé teszi jelenlétüket – írja a hirado.hu.