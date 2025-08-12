Apró, de halálos: amit mindenkinek tudnia kell a kullancsokról

A Kárpát-medencében leggyakoribb a közönséges kullancs (Ixodes ricinus), míg a márványmintás Dermacentor reticulatus főként állatbetegségek hordozója. A rossz hírük nem véletlen: nem maga a kullancs okozza a betegségeket, hanem a szervezetében élő baktériumok, vírusok és egysejtűek, amelyek a vérszívás során juthatnak be az ember vagy állat testébe.

Kullancs: mindent, amit tudnod kell ezekről a vérszívókról és a csípésükről

Hol leselkednek ránk?

A kullancsok leginkább füves, gazos területeken, árnyas erdőkben és vízparti zónákban fordulnak elő. A hideg telet és a nagy meleget a talaj mélyén vészelik át, tavasszal és ősszel a legaktívabbak, de enyhe teleken egész évben számolni kell velük. Zsákmányukat fűszálak vagy bokrok lombjain várják, majd észrevétlenül kapaszkodnak fel az emberre vagy állatra.

A csípés menete

A bőrön lassan vándorolva keresik meg a vérszívásra legalkalmasabb helyet – gyakran a hajban, a fülek mögött, illetve a hajlatokban állapodnak meg. Szájszervükkel kis sebet vágnak, érzéstelenítőt juttatnak a sebbe, majd napokig táplálkoznak. Épp emiatt csípésük sokszor észrevétlen marad, míg a megtelt kullancs le nem esik. A kullancsok többfajta betegséget is hordozhatnak: