Kullancs kisokos

1 órája

Apró, de halálos: amit mindenkinek tudnia kell a kullancsokról

Címkék#kullancscsípés#kullancs#védekezés

A nyári időszak nemcsak a szabadtéri programok és a kirándulások szezonja, hanem a kullancsoké is. Ezek az apró élősködők kifejletten főként emlősök vérét szívják, de lárvaként akár madarakból és hüllőkből is táplálkozhatnak. Életük során több gazdaállatot is „felhasználnak”, és eközben számos kórokozót terjeszthetnek.

Veol.hu
Apró, de halálos: amit mindenkinek tudnia kell a kullancsokról

Forrás: iStock

Fotó: Himagine

A Kárpát-medencében leggyakoribb a közönséges kullancs (Ixodes ricinus), míg a márványmintás Dermacentor reticulatus főként állatbetegségek hordozója. A rossz hírük nem véletlen: nem maga a kullancs okozza a betegségeket, hanem a szervezetében élő baktériumok, vírusok és egysejtűek, amelyek a vérszívás során juthatnak be az ember vagy állat testébe.

Kullancs: mindent, amit tudnod kell ezekről a vérszívókról és a csípésükről
Forrás: pexels.com/Illusztráció 

Hol leselkednek ránk?

A kullancsok leginkább füves, gazos területeken, árnyas erdőkben és vízparti zónákban fordulnak elő. A hideg telet és a nagy meleget a talaj mélyén vészelik át, tavasszal és ősszel a legaktívabbak, de enyhe teleken egész évben számolni kell velük. Zsákmányukat fűszálak vagy bokrok lombjain várják, majd észrevétlenül kapaszkodnak fel az emberre vagy állatra.

A csípés menete

A bőrön lassan vándorolva keresik meg a vérszívásra legalkalmasabb helyet – gyakran a hajban, a fülek mögött, illetve a hajlatokban állapodnak meg. Szájszervükkel kis sebet vágnak, érzéstelenítőt juttatnak a sebbe, majd napokig táplálkoznak. Épp emiatt csípésük sokszor észrevétlen marad, míg a megtelt kullancs le nem esik. A kullancsok többfajta betegséget is hordozhatnak:

  • Tularémia, más néven nyúlpestis
  • Babéziózis
  • Lyme-kór
  • Vírusos kullancs encephalitis

 

Miért veszélyes a kullancscsípés?

Bár nem minden kullancs fertőzött, és a betegségek kialakulásának esélye változó, bizonyos fajok komoly kockázatot jelentenek. Vannak, amelyek magas lázzal, idegrendszeri tünetekkel, bőrelváltozásokkal járó kórképeket terjesztenek, és vannak, amelyek háziállatokat betegítenek meg, akár halálos kimenetellel.

Az Országos Mentőszolgálat „LE A KULLANCSOKKAL” kampánya arra figyelmeztet, hogy a megelőzés és a szakszerű eltávolítás életet menthet. A kullancs elleni védekezés nemcsak a nyári, hanem az őszi-tavaszi időszakban is fontos.

És most jöjjön három kérdés, amire mindenki szeretné tudni a választ:

  • Mi a teendő kullancscsípés esetén?
  • Milyen veszélyei vannak a helytelen eltávolítási módoknak?
  • Hogyan ismerheted fel a Lyme-kór?

A válaszokat megtalálod az Országos Mentőszolgálat videójában – érdemes megnézni!

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
