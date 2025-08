Egy darabka történelem 98 millióért? Nézd meg, mit vehetsz ennyiért!

Csabrendek, a festői sümegi vár árnyékában rejtőzik egy különleges XVIII. századi nemesi kúria, amely most eladó. Ez a kúria nem csupán egy épület, hanem egy olyan örökség, amely évszázadokkal ezelőtti életformát és történelmet őriz magában, és amelynek falai között még ma is érezhető a múlt hangulata és tisztelete. A kúria eredetileg egy nemesi család birtoka volt, a barokk építészet jegyeit viseli magán: a boltíves pincék, a stukkóval díszített termek és a parkosított, ősfás udvar mind-mind a korabeli életstílus hangulatát idézik.

Egy elfeledett nemesi kúria várja új gazdáját Csabrendek határában

Eladó a régi nemesi kúria

Az ingatlan állapota részben felújított, ugyanakkor a nagyobb része még várja, hogy újra életet leheljenek bele. Ez az állapot lehetőséget ad arra, hogy a következő tulajdonos saját elképzelései szerint alakítsa át, megtartva a műemléki értékeket. Érdekes, hogy a régióban hasonló kúriákat és kastélyokat jóval magasabb árakon kínálnak. Ez az eladó kúria azonban jelentősen kedvezőbb, gyakorlatilag féláron juthat hozzá bárki, aki szeretné, hogy egy műemlék épület legyen a birtokában. Ez az árkülönbség részben azzal magyarázható, hogy a felújítás még nem teljes, de éppen ez adhatja meg az egyedi lehetőséget a személyre szabott fejlesztésre.

Az ingatlan egy része már vendégházként működik, ahol kisebb rendezvényeket, családi összejöveteleket tartanak. Ez is mutatja, hogy a kúria nem csupán egy történelmi emlék, hanem élő tér, amely ma is használható. Az épület hangulata és adottságai miatt számos lehetőség rejlik benne: akár kulturális központ, akár különleges turisztikai szálláshely is lehet belőle.

Csabrendek fekvése is különleges. A község a Bakony és a Balaton-felvidék között fekszik, közel a sümegi várhoz, amely Magyarország egyik legjelentősebb középkori erődítménye. A környék természeti szépségei és történelmi látnivalói egyaránt vonzzák a turistákat és a természetkedvelőket. Ez a háttér még inkább kiemeli a kúria értékét, hiszen nem csupán egy házat vásárolunk, hanem egy életérzést, egy helyet, ahol a múlt és a jelen harmóniában él együtt.