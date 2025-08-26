Éljenek a kutyák! – Augusztus 26. a hűséges négylábúak napja

A kutyák világnapját 2004-ben Colleen Paige állatvédő aktivista alapította az Egyesült Államokban. Paige az augusztus 26-i dátumot azért választotta, mert ezen a napon fogadta örökbe az első kutyáját. A kezdeményezés célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az örökbefogadás fontosságára, a menhelyi kutyák helyzetére, valamint a felelős állattartás alapelveire. Azóta a kutyák világnapja globálissá vált, és évről évre több millió ember ünnepli különféle rendezvényekkel, kampányokkal vagy egyéni akciókkal.

Augusztus 26. a kutyák világnapja

Fotó: Szilas Lilla/Napló

Az ünneplés sokféleképpen történhet. Akinek van kutyája, ma kedveskedhet neki egy hosszabb, játékos sétával, készíthet róla különleges fotókat, vagy adhat neki egészséges jutalomfalatot. Akinek nincs saját kutyája, az ellátogathat egy menhelyekre, önkénteskedhet, adományozhat, vagy megoszthatja örökbefogadható kutyák posztjait, hogy segítsen nekik szerető otthont találni.

Különösen hangsúlyos az örökbefogadás jelentősége. Sok hűséges kutya vár menhelyeken, és egy mentett állat szeretetteljes gondoskodás mellett rengeteget ad vissza gazdájának. Emellett a világnap remek alkalom az ivartalanítás, a mérgezés megelőzésének népszerűsítésére, valamint közösségi vagy online kutyás események szervezésére.

A kutyák világnapja nem csupán egy szép gesztus: lehetőség arra, hogy mindannyian megálljunk egy pillanatra, és hálát adjunk ezeknek a csodálatos állatoknak. Ünnepelhetjük saját kutyánkkal, támogathatjuk a rászorulókat, és gondolkodhatunk azon, mit tehetünk a jövő kutyáiért.

Fogadjunk örökbe, sétáljunk többet, játsszunk és szeressünk – hiszen ezek a hűséges barátok minden nap jobbá teszik az életünket. Éljenek a kutyák!