Kutyamentés a Balatonnál – szigorúbb törvények és új program segít az állatkínzás ellen (videó)
Az állatvédelem új lendületet kapott: a héten elindult az ivartalanítási program Veszprém vármegyében, és életbe lépett az állatvédelmi törvény szigorítása is. Azonban nem sokkal a kutyák világnapja után sajnos ismét sorsára hagyott négylábúakat kellett megmenteni a biztos halál torkából, ezúttal a Balatonon.
A Veszprém Vármegyei Rendőrség Facebookon számolt be arról, hogy autósok magukra hagyott kiskutyákra bukkantak. A három állathoz hamarosan további négy csapódott, így hét ebet kellett kimenteni a forgalmas útról. Az Olt-Alom Egyesület befogadta őket, és új gazdák is jelentkeztek. A kutyamentés szerencsére megmentette a csöppségek életét, azonban ismét rávilágított egy országos szinten aktuális problémára.
Új remény nyílt a négylábú kölykök számára a kutyamentés után
Az Olt-Alom Állatvédő Egyesület rövid időn belül befogadta a kutyákat. A szervezet áldozatos munkájának köszönhetően már most jelentkeztek felelős örökbefogadók, akik biztonságos otthont adnának a megmentett állatoknak.
Adatok, amelyek a helyzet súlyosságát mutatják
- Magyarországon évente 30–35 ezer kutya kerül utcára.
- A menhelyek kihasználtsága 90–100% között mozog.
- Az ivartalanítás szakértők szerint 50–60%-kal csökkentheti a kóbor állatok számát egy-egy térségben.
- Az Olt-Alom Egyesülethez 2024-ben több mint 600 bejelentés érkezett kóbor vagy rosszul tartott állatokról.
Óvádi Péter: a felelős állattartás közös ügy
Az eset rávilágít arra, miért vált szükségessé az új állatvédelmi törvény. Óvádi Péter állatvédelemért felelős miniszteri biztos hangsúlyozta: a felelőtlen állattartókkal szemben szigorúbb fellépés várható, az állatok kitétele vagy bántalmazása pedig súlyosabb büntetést von maga után. „Az állat nem tárgy, hanem társ” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a szemléletformálás legalább olyan fontos, mint a jogi szankció.
Ivartalanítási program indult Veszprém vármegyében
Az állatvédelmi intézkedések sorába illeszkedik a tegnap indult ivartalanítási program, amelyet civil szervezetek és önkormányzatok közösen koordinálnak. A kezdeményezés célja, hogy hosszú távon csökkenjen a kóbor állatok száma, és mérséklődjön a menhelyek túlterheltsége. Az akció keretében kedvezményes vagy akár ingyenes ivartalanításra is lehetőség nyílik.
A balatoni kutyamentés jó példa arra, hogyan találkozhat a civil összefogás, a jogalkotás és a megelőző programok. A vízimentők, az állatvédők és a lakosság egyaránt bizonyították: ha közösen cselekszünk, akkor kutyamentés helyett egyre inkább megelőzésről beszélhetünk majd.