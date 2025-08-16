Balatonalmádiban megunták az utcákon álló roncsautókat (galéria)

Nem csak Veszprémben és Pápán okoznak gondot a közterületen „parkoló” autóroncsok. Előző cikkünkben már megírtuk, hogy Balatonalmádiban a közterület-felügyelők felszólítják a tulajdonosokat és üzemképtelen gépjárműveket visznek el a város utcáiról. Augusztus 15-én el is indult a roncsautók elszállítása a közterületekről.

Roncsautók Balatonalmádiban: a lakosok szerint több éve is állnak járművek.

Forrás: Horváth Gergely / Facebook

Roncsautók és lakossági bejelentések

A város Facebook-oldalán a lakosok is hozzászóltak az akcióhoz. Egy bejelentő kiemelte, hogy egy szürke autó már több éve parkol egy utcában, darabokban. Más hozzászólások szerint a Bimbó utcában is áll egy gépjármű, amit szintén évek óta nem mozdítottak. A város ezekre a jelzésekre reagálva az illetékes e-mail címen kéri a bejelentést. A lakosok a hozzászólásokban köszönetüket fejezték ki az együttműködésért.