Retró

Emlékek a nagyvázsonyi laktanyáról

Címkék#katonaság#laktanya#robbantás

Még áprilisban írtunk Magyarország egyik legnagyobb kísértetvárosáról, a Veszprém vármegyei Kis-Moszkváról. Most kereste meg szerkesztőségünket Horváth Lajos, hogy a nagyvázsonyi laktanyával kapcsolatban megossza velünk személyes élményeit.

Veol.hu

Horváth Lajos azt mesélte, mikor őt – katonakorában, huszonévesen – 1977 júniusában oda küldték murvabányai dolgozónak, még Kövesgyűrpusztának nevezték a helyet. Horváth Lajos elmondása alapján neki kellett a laktanya frissen végzett hadnagya helyett gondolkodni és meghozni a döntéseket. 

Egy urbex fotóssal tartott, hogy megnézze mennyit változott a laktanya
Egy urbex fotóssal tartott, hogy megnézze mennyit változott a laktanya
Fotó: Magyarország elhagyottan - BCO urbex / Facebook

Két laktanya volt Nagyvázsony mellett, ők a Nagyvázsonyt és Tótvázsonyt összekötő út melletti laktanyában laktak, ami a hegyek alatt volt. Horváth Lajos a másik laktanyát 2010-ben láthatta újra, mikor egy urbex fotóssal együtt végigjárták. 

Robbantás a laktanya mellett

Horváth Lajos egy bányában még robbantásokat is végzett trotillal. Ő dönthette el milyen távolságra legyenek egymástól a parton a gödrök és tartotta a vállán a légkompresszoros ütvefúró gép nyelét, így haladtak befelé az oldalfalba. 100 méterről robbantottak villamos gyutaccsal, így nem történtek balesetek sem. 

Személyesen láthatta Köves-gyűri lovag Freystädtler Antal sírhelyét is az tótvázsonyi erdő alatt. Horváth Lajos azt is elmesélte, hogy egyszer-kétszer elmentek a gyakorlótérre Kövesgyűrpusztára, ahol a boltos kinyitotta neki és társainak a kocsmahelyiséget, ahonnan aztán az italtól mámorosan, énekelve vonultak vissza a gyakorlótéren át, de szerencsére megúszták fenyítés nélkül. 

 

