Már 690 forintért is kapunk kiváló lángost ezen a Balaton-parti strandon

A balatoni büfék többségében a sima, sós vagy fokhagymás lángos ára általában 1000 forint felett van, de sok helyen ennél is jóval drágábban adják. Rossznyelvek szerint, aki olcsóbban kínálja a lángost a parton, az porból készíti, de szerencsére akadnak olyan helyek is, ahol jó minőségű lángost lehet kapni kedvező áron – írja a zaol.hu.

Balatonboglári lángos: minőségi alapanyagok, klasszikus ízek

Egy átlagos lángosporban búzaliszt, különféle térfogatnövelők, só és savanyúságot szabályozó anyagok találhatók, néha tojással és tejjel kiegészítve. A Balaton-parti lángosok ára jellemzően 1000 forint fölött van, a vg.hu júniusi felmérése szerint ritkán kapható 1200 forint alatt. Ugyanakkor a penzcentrum.hu nemrég felfedezte, hogy Balatonbogláron ennél jóval kedvezőbb áron is kínálják a klasszikus nyári finomságot.

A balatonboglári Dózsa utca mellett egy molinó hirdeti: „Lángos Paradicsom”. A sima, azaz sós vagy fokhagymás lángos ára itt mindössze 690 forint. Ha többre vágyunk, számos feltét közül választhatunk, az árakat pedig tételesen feltüntették. Sajtot, tejfölt, lilahagymát vagy akár nutellát is kérhetünk rá. Érdekességként feltűnt a káposztás töltött lángos, amely 1490 forintba kerül – írja a zaol.hu.

A Zaol csapata a klasszikus sajtos-tejfölös (1390 Ft) mellett kipróbálta a kapros-juhtúrósat (1490 Ft). A lángos a megnövekedett forgalom miatt 20 perc után érkezett, bőséges feltétekkel. A tészta könnyed, légies, burgonyás, a tejföl friss, a sajt valódi volt. Szegedi Ilona családi vállalkozást vezet, a lángossütőt a szomszéd zöldségesüzletből nyitották 2025 nyarán. Az alapanyagok egy részét saját üzletükben árusítják, nincs bérleti díj, a tészta receptje Sarkadról származik.