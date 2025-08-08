Több emelet magasban kérte meg szerelme kezét (videó)

Domonkos Ádám tűzoltó őrmester, a szombathelyi hivatásos tűzoltó-parancsnokság „A” szolgálati csoportjának beosztott tűzoltója életének egyik legfontosabb „bevetésére” indult július 31-én, amikor különleges módon kérte meg kedvese, Budai Fanni kezét. Ádám egy romantikus, lélegzetelállító pillanattal örvendeztette meg szerelmét, amikor a tűzoltógépjármű mentőkosarából zajlott a lánykérés.

Lánykérés történt a tűzoltóautó mentőkosarából, Szombathelyen mindenki csodálta az eseményt

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Facebook

Lánykérés a magasban

Ádám heteken át őrizgette az apró dobozkában rejlő jegygyűrűt, amit titokban az autója szerelőládájában tartott. A nagy nap délutánján, július 31-én pontosan 17 órakor szállt fel a 2-es számú tűzoltógépjárműre, kezében egy gyönyörű virágcsokorral, hogy életük egyik legszebb pillanatát tegye még felejthetetlenebbé. A célpont a szombathelyi Losonc utca volt, ahol Ádám és Fanni közös otthonukban élnek. Fanni a délutánt éppen egyik barátnőjével töltötte, így teljesen váratlanul érte, amikor a magasból megpillantotta Ádámot a mentőkosárban, aki egyenesen hozzá szólt. A meglepetéstől és az örömtől Fanni szinte meg sem tudott szólalni, majd amikor Ádám megkérdezte tőle, hogy „Lennél-e a feleségem?”, a válasz határozott és boldog „igen” volt.

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Ádám és Fanni négy éve ismerkedtek meg az online térben, és azóta is töretlenül virágzik a kapcsolatuk. Ez a különleges lánykérés méltó záloga a közös jövőjük első, meghitt lépéseinek. A szombathelyi tűzoltók is szívből gratulálnak a jegyespárnak, és sok boldogságot kívánnak az előttük álló közös útra.

A különleges lánykérés pillanatait Balogh Eszter tűzoltó főhadnagy és a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság kamerája örökítette meg – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán.