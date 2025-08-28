Lentulai Krisztián a Pápai Polgári Esteken

A szervező Pápai Közösségi Hagyományőrző Egyesület az elmúlt időszakban több ismert közéleti személyiséget látott vendégül: köztük volt Kiszelly Zoltán politológus, Kovács Örs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, valamint Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója. Az est előtt rövid interjút adott Lentulai Krisztián, aki 1997-ben kezdte pályáját rádiósként, majd a Lánchíd Rádión keresztül vált közéleti újságíróvá.

A fórumon M. Dobos Marianne-t és Lentulai Krisztiánt Kovács Zoltán köszöntötte

Fotó: Haraszti Gábor

Lentulai Krisztián: Permanens kampányban élünk

Szélesebb ismertséget a Hír Tv Paláver című műsora hozott számára, ma pedig leginkább a Mandiner YouTube-csatornáján futó Hotel Lentulai házigazdájaként ismerhetik a nézők. Nemrégiben Orbán Viktor miniszterelnök is vendége volt a műsorának.

– Nagy büszkeség volt számomra ez az interjú. Olyan visszajelzéseket kaptam, hogy sokak számára újdonságot jelentett a miniszterelnök emberi, közvetlenebb oldala. Szerintem egyre fontosabb, hogy a politikai üzenetek mellett a választók azt is lássák, milyen ember áll a döntések mögött – fogalmazott Lentulai, aki Magyar Péterről is beszélt, szerinte a jobboldali táborban komoly kihívásként érzékelik Magyar Péter és a Tisza Párt megjelenését, amely az elmúlt másfél évben jelentősen átrendezte a politikai erőviszonyokat. A kampány a szokásosnál sokkal korábban kezdődött, sőt, mintha folyamatos kampányidőszak lenne, ami pszichés nyomást gyakorol a jobboldali választókra. Emiatt a közéletben szinte mindenhol előkerül Magyar Péter személye. Bár a jobboldali közösség próbál optimista maradni, sokakban aggodalom van, mert a jelenlegi helyzetet még a Gyurcsány-korszaknál is súlyosabbnak érzik.

Digitális polgári körök – közösségépítés a közösségi médiában

A publicista beszélt egy új kezdeményezéséről is: hamarosan megalakul a Lentulai Digitális Polgári Kör, amelynek célja, hogy online térben teremtse meg a közösség élményét.

– A 2000-es években a polgári körök fontos szerepet játszottak a jobboldali közösségépítésben. Ma a közösségi média tölti be ugyanezt a funkciót. Fontos, hogy a jobboldal is jelen legyen ebben a térben, hiszen a politikai viták, sőt, a választások is sokszor ott dőlnek el. A digitális polgári kör lehetőséget ad arra, hogy az emberek megosszák tapasztalataikat, támogassák egymást, és egyfajta közösségi erőt mutassanak fel – hangsúlyozta. Szerinte különösen fontos, hogy a bizonytalan választókat meg tudják szólítani, valamint, hogy a kommentháborúkban, közéleti vitákban is érezhető legyen a jobboldali közösség jelenléte.