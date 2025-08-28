augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Lentulai Krisztián a Pápai Polgári Esteken

Címkék#Pápa (város)#Lentulai Krisztián#fórum

A Pápai Polgári Estek legutóbbi rendezvényén két ismert médiaszakember, M. Dobos Marianne, a Hír Tv szerkesztő-műsorvezetője és Lentulai Krisztián, a Mandiner újságírója, videórovatának vezetője volt a vendég. Az est folyamán szó esett a közelgő választásokról, Magyar Péter politikai szerepéről, valamint a közéleti közhangulat alakulásáról.

Veol.hu

A szervező Pápai Közösségi Hagyományőrző Egyesület az elmúlt időszakban több ismert közéleti személyiséget látott vendégül: köztük volt Kiszelly Zoltán politológus, Kovács Örs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, valamint Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója. Az est előtt rövid interjút adott Lentulai Krisztián, aki 1997-ben kezdte pályáját rádiósként, majd a Lánchíd Rádión keresztül vált közéleti újságíróvá.

Lentulai Krisztián és M. Dobos Marianne volt a Pápai Polgári Estek vendége
A fórumon M. Dobos Marianne-t és Lentulai Krisztiánt Kovács Zoltán köszöntötte
Fotó: Haraszti Gábor

Lentulai Krisztián: Permanens kampányban élünk

Szélesebb ismertséget a Hír Tv Paláver című műsora hozott számára, ma pedig leginkább a Mandiner YouTube-csatornáján futó Hotel Lentulai házigazdájaként ismerhetik a nézők. Nemrégiben Orbán Viktor miniszterelnök is vendége volt a műsorának.

– Nagy büszkeség volt számomra ez az interjú. Olyan visszajelzéseket kaptam, hogy sokak számára újdonságot jelentett a miniszterelnök emberi, közvetlenebb oldala. Szerintem egyre fontosabb, hogy a politikai üzenetek mellett a választók azt is lássák, milyen ember áll a döntések mögött – fogalmazott Lentulai, aki Magyar Péterről is beszélt, szerinte a jobboldali táborban komoly kihívásként érzékelik Magyar Péter és a Tisza Párt megjelenését, amely az elmúlt másfél évben jelentősen átrendezte a politikai erőviszonyokat. A kampány a szokásosnál sokkal korábban kezdődött, sőt, mintha folyamatos kampányidőszak lenne, ami pszichés nyomást gyakorol a jobboldali választókra. Emiatt a közéletben szinte mindenhol előkerül Magyar Péter személye. Bár a jobboldali közösség próbál optimista maradni, sokakban aggodalom van, mert a jelenlegi helyzetet még a Gyurcsány-korszaknál is súlyosabbnak érzik.

Digitális polgári körök – közösségépítés a közösségi médiában

A publicista beszélt egy új kezdeményezéséről is: hamarosan megalakul a Lentulai Digitális Polgári Kör, amelynek célja, hogy online térben teremtse meg a közösség élményét.
– A 2000-es években a polgári körök fontos szerepet játszottak a jobboldali közösségépítésben. Ma a közösségi média tölti be ugyanezt a funkciót. Fontos, hogy a jobboldal is jelen legyen ebben a térben, hiszen a politikai viták, sőt, a választások is sokszor ott dőlnek el. A digitális polgári kör lehetőséget ad arra, hogy az emberek megosszák tapasztalataikat, támogassák egymást, és egyfajta közösségi erőt mutassanak fel – hangsúlyozta. Szerinte különösen fontos, hogy a bizonytalan választókat meg tudják szólítani, valamint, hogy a kommentháborúkban, közéleti vitákban is érezhető legyen a jobboldali közösség jelenléte.

Az est folyamán szó esett a közelgő választásokról és Magyar Péter politikai szerepéről is.
Fotó: Haraszti Gábor

„Olyan kihívások előtt állunk, amilyenek még Gyurcsány idején sem voltak”

Lentulai szerint a jobboldali társadalomban ma egyszerre van jelen az aggodalom és az optimizmus. Úgy látja, a mostani időszak olyan kihívásokat tartogat, amelyek még a 2000-es évek közepén sem voltak tapasztalhatók.
Az est során az újságíró rámutatott, a Fidesz egy hatalmas néppárt, négy ciklust nyert meg, ami egyedülálló a világban, és büszkének kell lenni arra, hogy különböző iskolai végzettségű, anyagi helyzetű, vallású, korú, nemű emberek egy oldalra szavaztak az elmúlt 15 évben.

 

