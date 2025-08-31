augusztus 31., vasárnap

Gyermekbútor

Itt a Lidl újabb nagy dobása, amiért sokan állnak sorba

Veszprém vármegye egyes üzleteiben új, népszerű gyermekbútorok jelentek meg: a Livarno Home asztal-szék szett a Lidl kínálatában kisgyermekes családok számára kínál praktikus lehetőséget.

A Lidl üzletekben elérhető Livarno Home gyermek asztal-szék szett ideális választás kisgyermekes családok számára. A háromrészes készlet két széket és egy asztalt tartalmaz, amelyek stabil MDF-kivitelből és tömör fenyőfa lábakból készültek – írta a mindmegette.hu.

A Lidl gyermek asztal-szék szett praktikus és fenntartható választás Veszprém vármegye családjai számára. Forrás: Lidl.hu
A Lidl gyermek asztal-szék szett praktikus és fenntartható választás Veszprém vármegye családjai számára.
Lidl gyermek asztal-szék szett Veszprém vármegyében

A háromrészes szett két széket és egy asztalt tartalmaz, így testvérek vagy barátok is egyszerre használhatják. A bútor nemcsak kényelmes ülőhelyet biztosít, hanem lehetőséget ad a gyerekeknek önálló játékra, rajzolásra vagy tanulásra, miközben fejlődik a koncentrációjuk és a koordinációjuk is.

A bútorok stabil MDF-kivitelből készülnek, a tömör fenyőfa lábaknak köszönhetően masszívak és hosszú távon is megbízhatóak. Az asztal mérete kb. 59 × 48 × 50 cm, a székeké kb. 28 × 51 × 28 cm, ami biztosítja a kényelmes ülést és megfelelő magasságot a különféle tevékenységekhez. A szett kialakítása lehetővé teszi, hogy a gyerekek biztonságosan és önállóan használják a bútort.

A kombináció praktikus és kis helyen is elfér, így könnyen beilleszthető játszósarokba vagy gyerekszobába. A Livarno Home gyermek asztal-szék szett letisztult formatervezésű, természetes fa elemei modern, barátságos hangulatot kölcsönöznek a térnek. A bútor könnyen tisztán tartható, így a szülőknek egyszerűbb a takarítás.

A Veszprém vármegyei Lidl üzletekben beszerezhető szett stabil, tartós és stílusos választás minden kisgyermekes család számára. Kedvező kialakítása és praktikus méretei miatt ideális bútordarab a mindennapokhoz, amely egyszerre kényelmessé és élvezetessé teszi a gyermekek tevékenységeit.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
