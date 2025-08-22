augusztus 22., péntek

Többfunkciós gép

Ez az eszköz forradalmasítja a konyhádat – Aki kipróbálta, többé nem tud nélküle élni!

Címkék#Lidl#konyhagép#eszköz#találmány

Van egy háztartási készülék, ami pillanatok alatt meghódította a családokat. Nem számít, hogy rutinos szakács vagy kezdő konyhatündér vagy, ez a találmány mindenkinek leveszi a válláról a munka oroszlánrészét. Nem túlzás azt mondani, hogy aki egyszer kipróbálja, az többé nem tud nélküle élni.

Veol.hu

Miért ilyen különleges a Lidl terméke? Azért, mert ez a többfunkciós konyhagép több tucat konyhai eszközt képes helyettesíteni. Egyetlen gombnyomással főz, süt, párol, dagaszt, aprít, turmixol vagy akár emulgeál is. Gondolj csak bele: mennyi időt és helyet spórolsz meg azzal, ha nem kell egyszerre robotgépet, turmixot, tésztadagasztót vagy párolót használni. Ez az eszköz mindezt tudja – ráadásul villámgyorsan és pontosan.

A Lidl többfunkciós konyhagépe csak előrendeléssel érhető el
Fotó: Lidl.hu

Minden háztartásban szükség van a Lidl csodaeszközére

És itt még nincs vége. Több száz előre beprogramozott receptet kínál, amelyek lépésről lépésre vezetnek végig a főzés folyamatán. Elég kiválasztani az ételt, követni az utasításokat, és máris olyan fogások kerülnek az asztalra, mintha egy profi séf készítette volna őket. Ráadásul az érintőképernyős kijelző könnyen kezelhető, és a hangvezérlésnek köszönhetően szó szerint elég megszólítani, hogy segítsen a főzésben.

Ezzel a készülékkel elfelejtheted a káoszt a konyhában. Nem kell egyszerre több edénnyel, időzítővel és mérleggel bajlódnod, mindent elvégez helyetted. Még a hőfokot is pontosan beállítja, így az étel mindig tökéletes lesz. Aki kipróbálta, egyöntetűen azt mondja: ez nem egyszerű háztartási gép, hanem egy igazi konyhai társ, ami nap mint nap megkönnyíti az életet.

Ha eddig úgy gondoltad, a főzés fárasztó, időrabló feladat, akkor itt az ideje, hogy új szemmel nézd a konyhát. Ez a találmány ugyanis forradalmasítja a mindennapokat, és garantáltan mosolyt csal mindenki arcára, aki megkóstolja a vele készült fogásokat.

Az eszköz a Lidl akciós újságban található, azonban csak előrendelést lehet rá leadni augusztus 21 és augusztus 27-e közt. A konyhagép ára 199 999 Ft

Fotó: Lidl.hu

 

