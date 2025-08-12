A nyár legjobb üzlete

augusztus 12., kedd

Nyár, limonádé, mosoly

A kora délutáni nap úgy sütött, mintha versenyt futna a nyár legmelegebb napja címért, de a falu szélén ott állt Noémi, a legmosolygósabb árus, akit valaha látott a világ, kezében a hideg limonádéval. Egy kancsó citromos csoda, néhány műanyag pohár, és egy tábla: „Limonádé 200 Ft, mosoly ingyen!”

Az első vevő egy biciklis bácsi volt, aki ivás közben azt mondta: „Ez jobb, mint a boltban!”, majd kapott egy másik pohárral „ajándékba”. A következő limonádévásárló egy kisfiú volt, aki nem tudott fizetni, de adott egy színes kavicsot, amit Noémi úgy elrakott, mintha arany lenne.

A limonádé idősnek és fiatalnak egyaránt ízlett
Fotó: GettyImages

A limonádé mellé kis odafigyelés és mosoly járt

Délutánra a stand előtt kisebb sor alakult ki: autósok, gyalogosok, sőt, még a postás is megállt. A kancsó kiürült, de a mosoly nem fogyott. A bevétel több ezer forint lett, és – ami még fontosabb – legalább ennyi nevetés. Noémi este boldogan számolta a pénzt, no meg a színes kavicsokat.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
