A nyár legjobb üzlete

Az első vevő egy biciklis bácsi volt, aki ivás közben azt mondta: „Ez jobb, mint a boltban!”, majd kapott egy másik pohárral „ajándékba”. A következő limonádévásárló egy kisfiú volt, aki nem tudott fizetni, de adott egy színes kavicsot, amit Noémi úgy elrakott, mintha arany lenne.

A limonádé idősnek és fiatalnak egyaránt ízlett

Fotó: GettyImages

A limonádé mellé kis odafigyelés és mosoly járt

Délutánra a stand előtt kisebb sor alakult ki: autósok, gyalogosok, sőt, még a postás is megállt. A kancsó kiürült, de a mosoly nem fogyott. A bevétel több ezer forint lett, és – ami még fontosabb – legalább ennyi nevetés. Noémi este boldogan számolta a pénzt, no meg a színes kavicsokat.