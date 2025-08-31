Állandó probléma Veszprémben az utcán heverő hulladék

A házhoz menő lomtalanítást a Depónia Nonprofi Kft. családi házas övezetekben élő ügyfelei vehetik igénybe. Hulladékszállítási szerződéssel és rendezett fizetéssel szükséges rendelkezniük. Az elmaradással rendelkező ügyfelek nem vehetik igénybe a díjmentes szolgáltatást – írják a Depónia honlapján.

Az ingyenes lomtalanítási szolgáltatást évente egyszer lehet igényelni

Fotó: Török Krisztián Veszprém/Facebook

Az ingyenes lomtalanítási szolgáltatást évente egyszer lehet igényelni a lakosoknak a szükséges adatok megadásával (név, cím, számlán található vevő azonosító, telefonos elérhetőség). A szolgáltatást telefonon, e-mailben és a Depónia Nonprofit Kft. weboldalán az időpontfoglaló rendszeren keresztül lehet igényelni. A lomtalanítás során az ügyfelek legfeljebb 3 m3 hulladékot adhatnak át.

Milyen hulladékokat szállítanak el a házhoz menő lomtalanítás során?

Átvételre kerül minden olyan lom jellegű hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja pl. bútor, gyerekjáték. Nem kerül átvételre:

Elbontott gépjármű karosszéria, gépjármű alkatrészek

Építésből-bontásból származó hulladék (pl.: nyílászáró, ablaküveg, padlószőnyeg, műpadló, mosdó és wc kagyló, csempe, hőszigetelés stb.)

Veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, gyógyszer, permetszer)

Elektronikai hulladékok

Ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék

Személyautó-, teher-, és traktor gumiabroncs

Települési vegyes (kommunális) hulladék

Csomagolási karton-, papír-, és műanyag hulladék

Üveghulladék

Kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladék

Az át nem vehető hulladékok leadhatóak a településen található hulladékudvarokban.