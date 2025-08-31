51 perce
Állandó probléma Veszprémben az utcán heverő hulladék
A feleslegesnek ítélt lomok helye nem a kuka mellett, vagy az utca szélén van, a Depónia Nonprofit Kft. „házhoz menő lomtalanítás” szolgáltatása megoldást nyújthat a hulladéktól való megszabadulásra.
A házhoz menő lomtalanítást a Depónia Nonprofi Kft. családi házas övezetekben élő ügyfelei vehetik igénybe. Hulladékszállítási szerződéssel és rendezett fizetéssel szükséges rendelkezniük. Az elmaradással rendelkező ügyfelek nem vehetik igénybe a díjmentes szolgáltatást – írják a Depónia honlapján.
Az ingyenes lomtalanítási szolgáltatást évente egyszer lehet igényelni a lakosoknak a szükséges adatok megadásával (név, cím, számlán található vevő azonosító, telefonos elérhetőség). A szolgáltatást telefonon, e-mailben és a Depónia Nonprofit Kft. weboldalán az időpontfoglaló rendszeren keresztül lehet igényelni. A lomtalanítás során az ügyfelek legfeljebb 3 m3 hulladékot adhatnak át.
Milyen hulladékokat szállítanak el a házhoz menő lomtalanítás során?
Átvételre kerül minden olyan lom jellegű hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja pl. bútor, gyerekjáték. Nem kerül átvételre:
- Elbontott gépjármű karosszéria, gépjármű alkatrészek
- Építésből-bontásból származó hulladék (pl.: nyílászáró, ablaküveg, padlószőnyeg, műpadló, mosdó és wc kagyló, csempe, hőszigetelés stb.)
- Veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, gyógyszer, permetszer)
- Elektronikai hulladékok
- Ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék
- Személyautó-, teher-, és traktor gumiabroncs
- Települési vegyes (kommunális) hulladék
- Csomagolási karton-, papír-, és műanyag hulladék
- Üveghulladék
- Kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladék
Az át nem vehető hulladékok leadhatóak a településen található hulladékudvarokban.