Házhoz menő lomtalanítás

Állandó probléma Veszprémben az utcán heverő hulladék

A feleslegesnek ítélt lomok helye nem a kuka mellett, vagy az utca szélén van, a Depónia Nonprofit Kft. „házhoz menő lomtalanítás” szolgáltatása megoldást nyújthat a hulladéktól való megszabadulásra.

Szilas Lilla

A házhoz menő lomtalanítást a Depónia Nonprofi Kft. családi házas övezetekben élő ügyfelei vehetik igénybe. Hulladékszállítási szerződéssel és rendezett fizetéssel szükséges rendelkezniük. Az elmaradással rendelkező ügyfelek nem vehetik igénybe a díjmentes szolgáltatást – írják a Depónia honlapján.

Az ingyenes lomtalanítási szolgáltatást évente egyszer lehet igényelni
Fotó: Török Krisztián Veszprém/Facebook

Az ingyenes lomtalanítási szolgáltatást évente egyszer lehet igényelni a lakosoknak a szükséges adatok megadásával (név, cím, számlán található vevő azonosító, telefonos elérhetőség). A szolgáltatást telefonon, e-mailben és a Depónia Nonprofit Kft. weboldalán az időpontfoglaló rendszeren keresztül lehet igényelni. A lomtalanítás során az ügyfelek legfeljebb 3 m3 hulladékot adhatnak át.

Milyen hulladékokat szállítanak el a házhoz menő lomtalanítás során?

Átvételre kerül minden olyan lom jellegű hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja pl. bútor, gyerekjáték. Nem kerül átvételre:

  • Elbontott gépjármű karosszéria, gépjármű alkatrészek
  • Építésből-bontásból származó hulladék (pl.: nyílászáró, ablaküveg, padlószőnyeg, műpadló, mosdó és wc kagyló, csempe, hőszigetelés stb.)
  • Veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, gyógyszer, permetszer)
  • Elektronikai hulladékok
  • Ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék
  • Személyautó-, teher-, és traktor gumiabroncs
  • Települési vegyes (kommunális) hulladék
  • Csomagolási karton-, papír-, és műanyag hulladék
  • Üveghulladék
  • Kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladék

Az át nem vehető hulladékok leadhatóak a településen található hulladékudvarokban.

 

