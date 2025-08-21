Papucsot lopott a sunyi róka (videó)

„19-ről 20-ra virradólag, az otthonunk környékén járatos róka elvitt egy papucsot. Nem sok esély van rá, de ha valaki mégis megtalálja, akkor mi vagyunk a gazdái" – írja a posztoló a bejegyzésben a lopással kapcsolatban.

Videóra vették a lopást

Fotó: Almádia – fórum Balatonalmádiért/Facebook

Lopáson kapták a ravaszdi rókát

A felvételen látszik, hogy az állat először bátortalanul közelíti meg a papucsokat, majd mikor észleli, hogy nincs veszély, az egyiket megragadja. Elég nehézkesen tudja szájában tartani, többször le is kell tennie a papucsot, de nem adja fel és meglép vele.