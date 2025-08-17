1 órája
Porfelhő és tapsvihar: egy délután, amikor a bátorság lóhátra ül (galéria, videó)
A közönség egyszerre feszülten és mosolyogva figyelt minden pillanatot. A lovas show akkor ért a csúcsra, amikor a Guinness-rekorder csikós a porondra lépett.
A berhidai sportpályán tartott lovas show látványos programot kínált
Fotó: Nagy Lajos/Napló
A berhidai sportpályán tartott lovas show látványos programot kínált: a Guinness-rekorder Tóth Lajos csikós puszta-ötös hajtással és két ló hátán állva mutatta be tudását, mellette honfoglaló íjászbemutató, trükklovas- és kaszkadőr-show színesítette a délutánt.
Lovas show Berhidán: program, virtus, közösség
Ahogyan korábban írtuk, hogy a fellépők között a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület és a Kassai-iskola mesterei is szerepeltek.
A Berhidai Lovasok Sportegyesület közösségépítő céllal hívta életre az eseményt, a helyszín a sportpálya volt, az időpont augusztus 16. A kísérőprogramok között gólyalábasok, néptánc és táncház, kézműves vásár, közös főzés és tombola szerepelt.
Az alábbi galériában az esemény legizgalmasabb pillanatait láthatják.
Fotók: Nagy Lajos/Napló
