Berhidai vágta

1 órája

Porfelhő és tapsvihar: egy délután, amikor a bátorság lóhátra ül (galéria, videó)

Berhidai Lovasok Sport Egyesület, Berhida, Tóth Lajos, program

A közönség egyszerre feszülten és mosolyogva figyelt minden pillanatot. A lovas show akkor ért a csúcsra, amikor a Guinness-rekorder csikós a porondra lépett.

Veol.hu
Porfelhő és tapsvihar: egy délután, amikor a bátorság lóhátra ül (galéria, videó)

A berhidai sportpályán tartott lovas show látványos programot kínált

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A berhidai sportpályán tartott lovas show látványos programot kínált: a Guinness-rekorder Tóth Lajos csikós puszta-ötös hajtással és két ló hátán állva mutatta be tudását, mellette honfoglaló íjászbemutató, trükklovas- és kaszkadőr-show színesítette a délutánt.

Pusztaötös a berhidai lovas show-n Fotó: Nagy Lajos/Napló
A berhidai lovas show akkor ért a csúcsra, amikor a Guinness-rekorder csikós a porondra lépett
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Lovas show Berhidán: program, virtus, közösség

Ahogyan korábban írtuk, hogy a fellépők között a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület és a Kassai-iskola mesterei is szerepeltek.

A Berhidai Lovasok Sportegyesület közösségépítő céllal hívta életre az eseményt, a helyszín a sportpálya volt, az időpont augusztus 16.  A kísérőprogramok között gólyalábasok, néptánc és táncház, kézműves vásár, közös főzés és tombola szerepelt. 

Az alábbi galériában az esemény legizgalmasabb pillanatait láthatják.

Porfelhő és tapsvihar: egy délután, amikor a bátorság lóhátra ül

Fotók: Nagy Lajos/Napló

 

 

