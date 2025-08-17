Porfelhő és tapsvihar: egy délután, amikor a bátorság lóhátra ül (galéria, videó)

A berhidai sportpályán tartott lovas show látványos programot kínált: a Guinness-rekorder Tóth Lajos csikós puszta-ötös hajtással és két ló hátán állva mutatta be tudását, mellette honfoglaló íjászbemutató, trükklovas- és kaszkadőr-show színesítette a délutánt.

A berhidai lovas show akkor ért a csúcsra, amikor a Guinness-rekorder csikós a porondra lépett

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Lovas show Berhidán: program, virtus, közösség

Ahogyan korábban írtuk, hogy a fellépők között a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület és a Kassai-iskola mesterei is szerepeltek.

A Berhidai Lovasok Sportegyesület közösségépítő céllal hívta életre az eseményt, a helyszín a sportpálya volt, az időpont augusztus 16. A kísérőprogramok között gólyalábasok, néptánc és táncház, kézműves vásár, közös főzés és tombola szerepelt.

