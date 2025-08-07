1 órája
Guinness-rekorder csikós is érkezik a berhidai Lovas Show-ra
A puszta-ötös hajtástól a honfoglalás kori harcmodorig, trükk-lovasok, nomád hagyományőrzők, táncház és közös főzés várja a közönséget – egy nap, ahol a múlt és jelen együtt vágtat. Augusztus 16-án a Lovas Show keretében a Guinness-rekorder csikós, Tóth Lajos is a porondra lép.
Tradíciók, közösség, vágta –második alkalommal kel ismét életre a magyar lovas múlt Veszprém megyében. A Lovasok Sport Egyesület második nagyszabású rendezvénye nem csupán látványosság: identitáserősítő közösségi ünnep, ahol csikós virtus, nomád harci játékok, trükklovasok és néptánc olvad egybe egy emlékezetes nyári délutánon, a berhidai sportpályán a Lovas Show alkalmával.
Magyar nomád hagyományok a Lovas Show palettáján
Kevés civil szervezet büszkélkedhet olyan múlttal, mint a Berhidai Lovasok Sport Egyesület, amely jövőre ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. A közösséget 2001-ben alapították, de története jóval korábban kezdődött: 1998 óta gyerekek és fiatalok tanultak meg itt lovagolni, tisztelni az állatokat és együttműködni egy közösség részeként.
A lovakat – jellemzően magántulajdonból – a tagok bocsátották az egyesület rendelkezésére, élükön Schlemmer Péterrel, akinek tíz lovas állománya nélkül a berhidai lovasélet nem tartana ott, ahol ma van. A közösségi pályát önerőből tisztították meg és építették ki, ma már egy hektáros terület és egy saját faház szolgálja a programokat és az utánpótlást.
Moharos-Somogyi Marianna: nem a vezetés számít, hanem az összetartás
A szervezet jelenlegi elnöke, Moharos-Somogyi Marianna szinte a lovak között nőtt fel. Elmondása szerint a mai közösség már nem csak a lovaglásról szól – sokak számára a természet, az állatok közelsége, a közösségi szellem jelenti az igazi vonzerőt. Az egyesület ma is aktív, 9 középiskolával van kapcsolatuk, így számos fiatal tölti itt közösségi szolgálatos óráit – és gyakran több is marad, mint amit kötelező lenne.
A program egy igazi időutazás lesz – a Honfoglalás korától a filmek világáig ível a paletta:
Látványos lovasbemutatók:
- Tóth Lajos Guinness-rekorder csikós műsora – puszta-ötös hajtás, két ló hátán állva
- Kiss Péter, a Kassai Lovasíjász Iskola mestere – honfoglalás kori harcmodor íjjal, lóháton
- Trükklovas és kaszkadőr show – filmekből ismert, lélegzetelállító produkciókkal
- Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület – 10. századi nomád virtus és harci játékok
- Középkori nomád harci játékok – korhű ruhában, nemzetközi színvonalon
Kísérőprogramok:
- Gólyalábasok, népművészeti és kézműves vásár
- Hastáncbemutató Csomor Simon Csillától
- Néptánc és táncház Vastag Ricsivel, a Népművészet Mesterével
- Közösségi főzés, civil szervezetek részvételével
- Tombolasorsolás
Több, mint rendezvény – közösségi küldetés
A Lovas Show nem csupán szórakoztat, hanem hídként működik az egykor elkülönült településrészek – Peremarton és Kiskovácsi – között. Az egyesület célja, hogy lebontsa a felesleges falakat, és egy egységes, közös berhidai identitást építsen. A szervezők szerint ehhez civil összefogás, együttműködés és hiteles értékek kellenek – ezekből pedig nincs hiány.
A lóvá tett ember csak akkor nyer, ha közben emberré válik.
– és Berhidán pontosan erről szól majd augusztus 16-a.
Borzavári dagonyázás – Három nap off-road a Bakonyban (galéria + videó)
A motoros kézjelek titkos nyelve – Tudod, melyik mit jelent?