Guinness-rekorder csikós is érkezik a berhidai Lovas Show-ra

Tradíciók, közösség, vágta –második alkalommal kel ismét életre a magyar lovas múlt Veszprém megyében. A Lovasok Sport Egyesület második nagyszabású rendezvénye nem csupán látványosság: identitáserősítő közösségi ünnep, ahol csikós virtus, nomád harci játékok, trükklovasok és néptánc olvad egybe egy emlékezetes nyári délutánon, a berhidai sportpályán a Lovas Show alkalmával.

Guinness-rekorder is fellép a Lovas Show keretén belül

Kép: koronafm100.hu

Magyar nomád hagyományok a Lovas Show palettáján

Kevés civil szervezet büszkélkedhet olyan múlttal, mint a Berhidai Lovasok Sport Egyesület, amely jövőre ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. A közösséget 2001-ben alapították, de története jóval korábban kezdődött: 1998 óta gyerekek és fiatalok tanultak meg itt lovagolni, tisztelni az állatokat és együttműködni egy közösség részeként.

A lovakat – jellemzően magántulajdonból – a tagok bocsátották az egyesület rendelkezésére, élükön Schlemmer Péterrel, akinek tíz lovas állománya nélkül a berhidai lovasélet nem tartana ott, ahol ma van. A közösségi pályát önerőből tisztították meg és építették ki, ma már egy hektáros terület és egy saját faház szolgálja a programokat és az utánpótlást.

Moharos-Somogyi Marianna: nem a vezetés számít, hanem az összetartás

A szervezet jelenlegi elnöke, Moharos-Somogyi Marianna szinte a lovak között nőtt fel. Elmondása szerint a mai közösség már nem csak a lovaglásról szól – sokak számára a természet, az állatok közelsége, a közösségi szellem jelenti az igazi vonzerőt. Az egyesület ma is aktív, 9 középiskolával van kapcsolatuk, így számos fiatal tölti itt közösségi szolgálatos óráit – és gyakran több is marad, mint amit kötelező lenne.

A program egy igazi időutazás lesz – a Honfoglalás korától a filmek világáig ível a paletta:

Látványos lovasbemutatók:

Tóth Lajos Guinness-rekorder csikós műsora – puszta-ötös hajtás, két ló hátán állva

Kiss Péter, a Kassai Lovasíjász Iskola mestere – honfoglalás kori harcmodor íjjal, lóháton

Trükklovas és kaszkadőr show – filmekből ismert, lélegzetelállító produkciókkal

Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület – 10. századi nomád virtus és harci játékok

Középkori nomád harci játékok – korhű ruhában, nemzetközi színvonalon

Kísérőprogramok: