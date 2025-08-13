augusztus 13., szerda

Ropognak a fegyverek

39 perce

Lövészeti gyakorlatok Veszprém mellett – zajos napok következnek

Címkék#harckocsi#lőtér#Magyar Honvédség#lövészet

Augusztusban a Magyar Honvédség ismét éles- és vaklőszeres hadgyakorlatokat hajt végre. A tájékoztatás szerint a kijelölt honvédségi zónákban előre ütemezett terv alapján zajlanak a műveletek, a pontos helyszín- és időpontlista pedig a cikkből tölthető le.

Veol.hu

A „jelentős” zajhatással járó lövészetek során nagy kaliberű fegyvereket – például tüzérségi eszközöket, páncéltörő fegyvereket és harckocsi-ágyúkat – használnak, emellett levegő-föld lövészetre és repülési feladatok végrehajtására is sor kerülhet merevszárnyú repülőeszközökkel. Ezek a tevékenységek a környéken élők számára erős, messzire hallatszó hanghatásokkal járhatnak, ezért a lakosságnak érdemes felkészülni a szokásosnál intenzívebb robajra és zajterhelésre. 

Hadgyakorlatot tart a Honvédség, lövészet és harckocsik zaja törik meg a csendet
Kép: Fülöp Ildikó/ Napló

Nem szoktak hozzá a lövészet hangjaihoz a környéken élők

Sokan panaszkodnak a zajra, főként az esti órákban hallatszó erős robbanásokra, és felvetik, hogy ezek zavarják a nyugalmukat. Mások viszont úgy vélik, a lövészet a mindennapok része a térségben, és aki itt él, annak ezzel együtt kell élnie. Többen nosztalgiával emlékeznek vissza gyerekkorukra, amikor az ablakok is beleremegtek a lövésekbe, mégis „túlélték”, sőt volt, aki a zajt egyszerűen mennydörgésnek hitte és nyugodtan aludt. A vélemények ütközése gyakran vitába torkollik a helyi közösségi oldalakon.

A katonai gyakorlat a következő Veszprém térségi lőtereket érinti:  

  • Hajmáskér 
  • Gyulafirátót
  • Bakonykút

A mozgósítás hatással lesz a ki- és bemenő forgalomra, valamint a vadászati tevékenységeket is. A csapatgyakorlótér parancsnokság értesíti a lakosságot a lövészeti rendről, és figyelmeztet, a belépés fokozottan baleset- és életveszélyes, TILOS! A teljes menetrend itt tölthető le!

 

