Lövészeti gyakorlatok Veszprém mellett – zajos napok következnek

A „jelentős” zajhatással járó lövészetek során nagy kaliberű fegyvereket – például tüzérségi eszközöket, páncéltörő fegyvereket és harckocsi-ágyúkat – használnak, emellett levegő-föld lövészetre és repülési feladatok végrehajtására is sor kerülhet merevszárnyú repülőeszközökkel. Ezek a tevékenységek a környéken élők számára erős, messzire hallatszó hanghatásokkal járhatnak, ezért a lakosságnak érdemes felkészülni a szokásosnál intenzívebb robajra és zajterhelésre.

Hadgyakorlatot tart a Honvédség, lövészet és harckocsik zaja törik meg a csendet

Kép: Fülöp Ildikó/ Napló

Nem szoktak hozzá a lövészet hangjaihoz a környéken élők

Sokan panaszkodnak a zajra, főként az esti órákban hallatszó erős robbanásokra, és felvetik, hogy ezek zavarják a nyugalmukat. Mások viszont úgy vélik, a lövészet a mindennapok része a térségben, és aki itt él, annak ezzel együtt kell élnie. Többen nosztalgiával emlékeznek vissza gyerekkorukra, amikor az ablakok is beleremegtek a lövésekbe, mégis „túlélték”, sőt volt, aki a zajt egyszerűen mennydörgésnek hitte és nyugodtan aludt. A vélemények ütközése gyakran vitába torkollik a helyi közösségi oldalakon.

A katonai gyakorlat a következő Veszprém térségi lőtereket érinti:

Hajmáskér

Gyulafirátót

Bakonykút

A mozgósítás hatással lesz a ki- és bemenő forgalomra, valamint a vadászati tevékenységeket is. A csapatgyakorlótér parancsnokság értesíti a lakosságot a lövészeti rendről, és figyelmeztet, a belépés fokozottan baleset- és életveszélyes, TILOS! A teljes menetrend itt tölthető le!