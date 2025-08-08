Mintha nem minden nap a macskáké lenne

A Nemzetközi Macskanapot az International Fund for Animal Welfare hozta létre 2002-ben. A Nemzetközi Macskanap gyorsan elnyerte az Európai Unió támogatását is, hiszen a macska az egyik legnépszerűbb háziállat a régióban. Ezen a napon az EU felhívja a figyelmet a felelős macskatartásra; a vakcinázás, az ivartalanítás és a macskák megfelelő gondozásának fontosságára, és nagy hangsúlyt helyez a kóbor és elhagyott macskák problémájának kezelésére az egész Unióban.

Augusztus 8-a világszerte a Nemzetközi Macskanap

Forrás: Ovádi Péter / Facebook

Nemzetközi Macskanap a felelős állattartásért

A mai alkalommal is fontos kiemelni a felelős állattartás szerepét: a macskatartás komoly elköteleződés, amelyhez hozzátartozik az ivartalanítás és a rendszeres állatorvosi ellenőrzés is. Az állat jólléte mindig közös ügyünk – írta Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos Facebook-oldalán.

Ha valakinek nincs macskája, de szereti ezeket a rejtélyesen szépséges jószágokat, nézegesse a legutóbbi pápai macskaparádé fotóit: