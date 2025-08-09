Kép alapján kell felismerned a magyar klasszikus édességeket – menni fog?

A habos-krémes világban sokszor még a legnagyobb édesszájúak is elbizonytalanodnak. Hány réteg is van pontosan egy flódniban? Melyik süti kapta a nevét egy szerelmes levelezés ihlette grófról? És felismered-e a legendás retró édességeket csak kép alapján? Ne aggódj, nem kérünk receptet, de lehet, hogy megéhezel a végére. Itt a nagy magyar édességek kvíz!

Forrás: Mindmegette.hu

Kvízünkben összeszedtünk néhány igazi kihagyhatatlan magyar finomságot a jól ismert klasszikusoktól (Dobos-torta, Rákóczi-túrós, puncsszelet) az olyan feledésbe merülő különlegességekig, mint a rigójancsi vagy a lúdláb. És persze nem maradhattak ki a bolti nosztalgikus kedvencek sem: a négyzetes sportszelet, a rózsaszín tejkaramella vagy épp a savanyúcukor, amit gyerekként egyszerre tízet is bevállaltunk a bolt előtt.

Magyar édességek kvíz – felismered egy kép alapján hazánk büszkeségeit?

Ez a játék nemcsak az édességek ismeretéről szól, hanem a gyerekkor ízeiről, a családi ünnepek emlékeiről és arról az egyszerű örömről, amit egy szelet sütemény vagy egy falat csoki tud adni.

Szóval: kanalazz bele a krémekbe, vágj bele a kérdésekbe, és derítsd ki, mennyire vagy édes-szakértő! A végén az is kiderül, mennyire lenne rád büszke a nagymamád a vasárnapi ebéd után.

Készen állsz? Akkor jöjjön a kvíz – nem garantáljuk, hogy nem kapsz közben kedvet egy kis sütizéshez!