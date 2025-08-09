56 perce
Kép alapján kell felismerned a magyar klasszikus édességeket – menni fog?
A magyar cukrászat igazi aranybánya: régi klasszikusok, retró szeletek, falusi lagzik süteménycsodái és a vasárnapi ebédek elmaradhatatlan desszertjei – ki tudna ellenállni nekik? De vajon tényleg ismered őket név, íz és történet szerint is? A következő kvízből kiderül!
A habos-krémes világban sokszor még a legnagyobb édesszájúak is elbizonytalanodnak. Hány réteg is van pontosan egy flódniban? Melyik süti kapta a nevét egy szerelmes levelezés ihlette grófról? És felismered-e a legendás retró édességeket csak kép alapján? Ne aggódj, nem kérünk receptet, de lehet, hogy megéhezel a végére. Itt a nagy magyar édességek kvíz!
Kvízünkben összeszedtünk néhány igazi kihagyhatatlan magyar finomságot a jól ismert klasszikusoktól (Dobos-torta, Rákóczi-túrós, puncsszelet) az olyan feledésbe merülő különlegességekig, mint a rigójancsi vagy a lúdláb. És persze nem maradhattak ki a bolti nosztalgikus kedvencek sem: a négyzetes sportszelet, a rózsaszín tejkaramella vagy épp a savanyúcukor, amit gyerekként egyszerre tízet is bevállaltunk a bolt előtt.
Magyar édességek kvíz – felismered egy kép alapján hazánk büszkeségeit?
Ez a játék nemcsak az édességek ismeretéről szól, hanem a gyerekkor ízeiről, a családi ünnepek emlékeiről és arról az egyszerű örömről, amit egy szelet sütemény vagy egy falat csoki tud adni.
Szóval: kanalazz bele a krémekbe, vágj bele a kérdésekbe, és derítsd ki, mennyire vagy édes-szakértő! A végén az is kiderül, mennyire lenne rád büszke a nagymamád a vasárnapi ebéd után.
Készen állsz? Akkor jöjjön a kvíz – nem garantáljuk, hogy nem kapsz közben kedvet egy kis sütizéshez!
0–3 találat:
Úgy tűnik, még csak most ismerkedsz a magyar sütivilággal – de semmi baj! Egy jó habos krémes mellett gyorsan bepótolhatod a lemaradást.
4–6 találat:
Már nem vagy kezdő, de még van hová fejlődni. Lehet, hogy legközelebb egy zserbó vagy rigójancsi segít elérni a magasabb szintet!
7–9 találat:
Szép munka! Valószínűleg gyerekkorod óta jó barátságban vagy a cukrászdákkal – vagy csak nagyon figyeltél a családi ebédek desszertjeinél.
10–12 találat:
Te aztán igazi süti-nagykövet vagy! Ha lenne diplomáciai poszt édességügyekben, már rég megkaptad volna.
13/13 találat:
Mindent vittél! Te vagy a magyar sütemények koronázatlan királya/királynője – biztosan van a fagyasztódban egy tartalék dobostorta is.