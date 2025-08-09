augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

56 perce

Kép alapján kell felismerned a magyar klasszikus édességeket – menni fog?

Címkék#süteménycsoda#magyar édesség#torta#kvíz

A magyar cukrászat igazi aranybánya: régi klasszikusok, retró szeletek, falusi lagzik süteménycsodái és a vasárnapi ebédek elmaradhatatlan desszertjei – ki tudna ellenállni nekik? De vajon tényleg ismered őket név, íz és történet szerint is? A következő kvízből kiderül!

Veol.hu

A habos-krémes világban sokszor még a legnagyobb édesszájúak is elbizonytalanodnak. Hány réteg is van pontosan egy flódniban? Melyik süti kapta a nevét egy szerelmes levelezés ihlette grófról? És felismered-e a legendás retró édességeket csak kép alapján? Ne aggódj, nem kérünk receptet, de lehet, hogy megéhezel a végére. Itt a nagy magyar édességek kvíz!

Felismered a magyar édességeket egy kép alapján? Most kiderül!
Felismered a magyar édességeket egy kép alapján? Most kiderül!
Forrás: Mindmegette.hu

Kvízünkben összeszedtünk néhány igazi kihagyhatatlan magyar finomságot a jól ismert klasszikusoktól (Dobos-torta, Rákóczi-túrós, puncsszelet) az olyan feledésbe merülő különlegességekig, mint a rigójancsi vagy a lúdláb. És persze nem maradhattak ki a bolti nosztalgikus kedvencek sem: a négyzetes sportszelet, a rózsaszín tejkaramella vagy épp a savanyúcukor, amit gyerekként egyszerre tízet is bevállaltunk a bolt előtt.

Magyar édességek kvíz – felismered egy kép alapján hazánk büszkeségeit? 

Ez a játék nemcsak az édességek ismeretéről szól, hanem a gyerekkor ízeiről, a családi ünnepek emlékeiről és arról az egyszerű örömről, amit egy szelet sütemény vagy egy falat csoki tud adni.

Szóval: kanalazz bele a krémekbe, vágj bele a kérdésekbe, és derítsd ki, mennyire vagy édes-szakértő! A végén az is kiderül, mennyire lenne rád büszke a nagymamád a vasárnapi ebéd után.

Készen állsz? Akkor jöjjön a kvíz – nem garantáljuk, hogy nem kapsz közben kedvet egy kis sütizéshez!

1.
Felismered ezt a süteményt?
2.
Felismered ezt a süteményt?
3.
Felismered ezt a süteményt?
4.
Felismered ezt a süteményt?
5.
Felismered ezt a süteményt?
6.
Felismered ezt a süteményt?
7.
Felismered ezt a süteményt?
8.
Felismered ezt a süteményt?
9.
Felismered ezt a süteményt?
10.
Felismered ezt a süteményt?
11.
Felismered ezt a süteményt?
12.
Felismered ezt a süteményt?
13.
Felismered ezt a süteményt?

0–3 találat:
Úgy tűnik, még csak most ismerkedsz a magyar sütivilággal – de semmi baj! Egy jó habos krémes mellett gyorsan bepótolhatod a lemaradást.

4–6 találat:
Már nem vagy kezdő, de még van hová fejlődni. Lehet, hogy legközelebb egy zserbó vagy rigójancsi segít elérni a magasabb szintet!

7–9 találat:
Szép munka! Valószínűleg gyerekkorod óta jó barátságban vagy a cukrászdákkal – vagy csak nagyon figyeltél a családi ebédek desszertjeinél.

10–12 találat:
Te aztán igazi süti-nagykövet vagy! Ha lenne diplomáciai poszt édességügyekben, már rég megkaptad volna.

13/13 találat:
Mindent vittél! Te vagy a magyar sütemények koronázatlan királya/királynője – biztosan van a fagyasztódban egy tartalék dobostorta is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu