Mától pályázhatnak a falvak az 500 milliós ivartalanítási, oltási és chippelési programra (+ videó)

A Magyar Falu Program új pályázati lehetősége 500 millió forintos keretösszeggel valósul meg. Az 5000 fő alatti települések önkormányzatai 1,5 millió forintra pályázhatnak, amelyet a helyben élők kutyáinak és macskáinak állatorvosi költségeire fordíthatnak. Ez magában foglalja:

Forrás: Facebook/Ovádi Péter

az állatok ivartalanítását,

veszettség elleni oltását,

valamint a kötelező mikrochip beültetését.

Egy-egy állat esetében több beavatkozás is támogatható egyszerre, így például egy oltás mellett az ivartalanítás és a chippelés költsége is fedezhető a keretből.

100 százalékos, vissza nem térítendő támogatás

A program különlegessége, hogy a pályázat teljes mértékben előfinanszírozott, vagyis az önkormányzatoknak nem kell előre kifizetniük az összeget. A támogatás vissza nem térítendő és 100%-os intenzitású, így a lakosoknak semmilyen költséggel nem jár majd a beavatkozás.

Miért fontos ez?

Az ivartalanítás segít megelőzni a kóbor állatok számának növekedését, ami a falvakban évek óta jelentős problémát okoz. A veszettség elleni oltás az emberek és állatok biztonságát egyaránt védi, míg a chippelés az állatok azonosíthatóságát garantálja, így könnyebben visszakerülhetnek gazdájukhoz, ha elkóborolnak. A program tehát egyszerre állatvédelmi, közbiztonsági és közegészségügyi jelentőségű.

Pályázati határidő

Az önkormányzatok 2025. augusztus 28. és szeptember 27. között nyújthatják be pályázatukat. A kormánybiztos kiemelte: bízik benne, hogy minél több település él majd a lehetőséggel, hiszen ez a támogatás nemcsak a házi kedvencek, hanem a teljes közösség életminőségét javítja.

Egy újabb lépés a felelős állattartás felé

A Magyar Falu Program korábban is kiemelten kezelte az állattartással kapcsolatos fejlesztéseket, de ez az országos kezdeményezés most új szintre emeli a támogatást. Az állatbarát falvak jövője nemcsak az emberek, hanem négylábú társaik jólétében is mérhető, az idei program pedig pontosan ezt célozza meg.