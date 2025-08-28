augusztus 28., csütörtök

Magyar Falu Program

45 perce

Mától pályázhatnak a falvak az 500 milliós ivartalanítási, oltási és chippelési programra (+ videó)

Címkék#macska#Magyar Falu Program#kutya#chipelés#állatvédelem

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Magyar Falu Program: 2025 őszén országos ivartalanítási, oltási és chippelési program indul, amelynek célja a felelős állattartás támogatása a kistelepüléseken. A kezdeményezésről Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos számolt be, aki hangsúlyozta: falun élni nemcsak jó, hanem biztonságos is kell legyen – ebbe pedig az állatok gondos ellátása is beletartozik.

Veol.hu

A Magyar Falu Program új pályázati lehetősége 500 millió forintos keretösszeggel valósul meg. Az 5000 fő alatti települések önkormányzatai 1,5 millió forintra pályázhatnak, amelyet a helyben élők kutyáinak és macskáinak állatorvosi költségeire fordíthatnak. Ez magában foglalja:

A Magyar Falu Program új pályázati lehetősége 500 millió forintos keretösszeggel valósul meg
A Magyar Falu Program új pályázati lehetősége 500 millió forintos keretösszeggel valósul meg
Forrás: Facebook/Ovádi Péter
  • az állatok ivartalanítását,
  • veszettség elleni oltását,
  • valamint a kötelező mikrochip beültetését.

Egy-egy állat esetében több beavatkozás is támogatható egyszerre, így például egy oltás mellett az ivartalanítás és a chippelés költsége is fedezhető a keretből.

A Magyar Falu Program új pályázati lehetősége 500 millió forintos keretösszeggel valósul meg

100 százalékos, vissza nem térítendő támogatás

A program különlegessége, hogy a pályázat teljes mértékben előfinanszírozott, vagyis az önkormányzatoknak nem kell előre kifizetniük az összeget. A támogatás vissza nem térítendő és 100%-os intenzitású, így a lakosoknak semmilyen költséggel nem jár majd a beavatkozás.

Miért fontos ez?

Az ivartalanítás segít megelőzni a kóbor állatok számának növekedését, ami a falvakban évek óta jelentős problémát okoz. A veszettség elleni oltás az emberek és állatok biztonságát egyaránt védi, míg a chippelés az állatok azonosíthatóságát garantálja, így könnyebben visszakerülhetnek gazdájukhoz, ha elkóborolnak. A program tehát egyszerre állatvédelmi, közbiztonsági és közegészségügyi jelentőségű.

Pályázati határidő

Az önkormányzatok 2025. augusztus 28. és szeptember 27. között nyújthatják be pályázatukat. A kormánybiztos kiemelte: bízik benne, hogy minél több település él majd a lehetőséggel, hiszen ez a támogatás nemcsak a házi kedvencek, hanem a teljes közösség életminőségét javítja.

Egy újabb lépés a felelős állattartás felé

A Magyar Falu Program korábban is kiemelten kezelte az állattartással kapcsolatos fejlesztéseket, de ez az országos kezdeményezés most új szintre emeli a támogatást. Az állatbarát falvak jövője nemcsak az emberek, hanem négylábú társaik jólétében is mérhető, az idei program pedig pontosan ezt célozza meg.

 

