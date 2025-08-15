augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tisztelet a hősöknek

1 órája

Koszorúzással emlékeztek a magyar légierő hőseire (galéria)

Címkék#Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ#dandártábornok#Magyar Honvédség#őrnagy

Ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a magyar katonai repülés múltjáról és hőseiről Veszprémben, csütörtök délelőtt az Agóra előtti Táborállás parkban. A Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesületének nevében a rendezvény házigazdája köszöntötte a megjelenteket: köztük országgyűlési képviselőket, önkormányzati vezetőket, a Magyar Honvédség, a rendőrség, a katasztrófavédelem és más szervezetek magas rangú képviselőit, valamint a civil élet szereplőit.

Titzl Vivien

A résztvevőket a szervezet képviseletében köszöntötték, megkülönböztetett tisztelettel üdvözölve Ovádi Péter országgyűlési képviselőt, Varga Tamás alpolgármestert, Marton Tamás dandártábornokot, a Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ parancsnokát, Oláh Emil ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat protestáns tábori püspökségének vezető lelkészét, valamint dr. Major Gábor alezredest, a Honvédelmi Minisztérium Felsőoktatási és Tudományszervező Osztályának vezetőjét.

A Magyar Honvédség a légierő hőseire emlékezett Veszprémben
A Magyar Honvédség a légierő hőseire emlékezett Veszprémben
Forrás:  Nagy Lajos / Napló

A megjelentek között volt Gálosi Zsolt ezredes, Langó Viktor dandártörzsfőnök, Miskolci Tibor tűzoltó ezredes, Banda György rendőrezredes és Ficsor Karolina Diána rendőr alezredes. A pápai bázisrepülőtér képviseletében Medgyessy őrnagy és Soós Gyula alezredes vett részt, továbbá jelen volt Ugron Ákos Gábor, a VERGA Zrt. vezérigazgatója, Demeter Ferenc nyugállományú alezredes, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Egyesületének elnöke., Simon József Sándor repülőezredes, az egyesület tiszteletbeli elnöke, Müller Béla őrnagy, Horváth Alajos nyugállományú repülő őrnagy, valamint Dr. Nagy András alezredes.

A Magyar Honvédség a légierő hőseire emlékezett Veszprémben

A megemlékezésen Marton Tamás dandártábornok, a Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ parancsnoka hangsúlyozta: ez a nap nem csupán ünnep, hanem tisztelgés mindazok előtt, akik a magyar katonai repülés ügyéért életüket, tudásukat és éveiket adták. Felidézte a repülés több mint százéves magyar történetét, az első világháborús kezdetektől a két világháború közötti újjáépítésen át a NATO-csatlakozásig. Kiemelte: a technológia, a biztonsági kihívások és a hadviselés módjai folyamatosan változnak, de a hivatás, a bajtársiasság és a hazaszeretet örök érték marad.

A Magyar Honvédség a légierő hőseire emlékezett Veszprémben

Fotók: Nagy Lajos/Napló

A beszédben elhangzott: a magyar légierő nemcsak modern eszközökkel, hanem felkészült pilótákkal, irányítókkal, műszaki szakemberekkel és támogató állománnyal garantálja az ország légterének védelmét. A jelenben és a jövőben is számítanak azokra az értékekre és hagyományokra, amelyeket a múlt hősei alapoztak meg.

A megemlékezés megható pillanata volt, amikor felolvasták az 1930 és 1945, valamint az 1945 utáni évek áldozatainak neveit. A résztvevők főhajtással, majd imával adóztak emléküknek. A rendezvény koszorúzással zárult, ahol katonai, rendvédelmi és civil szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés virágait.

Oláh Emil ezredes imádságban emlékezett meg a hősi halottakról, majd a résztvevők koszorúkat helyeztek el: Barnody Tamás, Soós Gyula alezredes, Bangó Miklós, Szentgyörgyi Benczúr Ágnes, Anda György rendőrezredes és Ficsor Karolina Diána is lerótta tiszteletét.

A rendezvény üzenete egyértelmű volt: a magyar égbolt biztonságát ma is ugyanazzal az elhivatottsággal őrzik, mint azok, akiknek nevét főhajtással idézték meg ezen a napon.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu