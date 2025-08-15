45 perce
Koszorúzással emlékeztek a magyar légierő hőseire (galéria)
Ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a magyar katonai repülés múltjáról és hőseiről Veszprémben, csütörtök délelőtt az Agóra előtti Táborállás parkban. A Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesületének nevében a rendezvény házigazdája köszöntötte a megjelenteket: köztük országgyűlési képviselőket, önkormányzati vezetőket, a Magyar Honvédség, a rendőrség, a katasztrófavédelem és más szervezetek magas rangú képviselőit, valamint a civil élet szereplőit.
A résztvevőket a szervezet képviseletében köszöntötték, megkülönböztetett tisztelettel üdvözölve Ovádi Péter országgyűlési képviselőt, Varga Tamás alpolgármestert, Marton Tamás dandártábornokot, a Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ parancsnokát, Oláh Emil ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat protestáns tábori püspökségének vezető lelkészét, valamint dr. Major Gábor alezredest, a Honvédelmi Minisztérium Felsőoktatási és Tudományszervező Osztályának vezetőjét.
A megjelentek között volt Gálosi Zsolt ezredes, Langó Viktor dandártörzsfőnök, Miskolci Tibor tűzoltó ezredes, Banda György rendőrezredes és Ficsor Karolina Diána rendőr alezredes. A pápai bázisrepülőtér képviseletében Medgyessy őrnagy és Soós Gyula alezredes vett részt, továbbá jelen volt Ugron Ákos Gábor, a VERGA Zrt. vezérigazgatója, Demeter Ferenc nyugállományú alezredes, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Egyesületének elnöke., Simon József Sándor repülőezredes, az egyesület tiszteletbeli elnöke, Müller Béla őrnagy, Horváth Alajos nyugállományú repülő őrnagy, valamint Dr. Nagy András alezredes.
A Magyar Honvédség a légierő hőseire emlékezett Veszprémben
A megemlékezésen Marton Tamás dandártábornok, a Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ parancsnoka hangsúlyozta: ez a nap nem csupán ünnep, hanem tisztelgés mindazok előtt, akik a magyar katonai repülés ügyéért életüket, tudásukat és éveiket adták. Felidézte a repülés több mint százéves magyar történetét, az első világháborús kezdetektől a két világháború közötti újjáépítésen át a NATO-csatlakozásig. Kiemelte: a technológia, a biztonsági kihívások és a hadviselés módjai folyamatosan változnak, de a hivatás, a bajtársiasság és a hazaszeretet örök érték marad.
A Magyar Honvédség a légierő hőseire emlékezett VeszprémbenFotók: Nagy Lajos/Napló
A beszédben elhangzott: a magyar légierő nemcsak modern eszközökkel, hanem felkészült pilótákkal, irányítókkal, műszaki szakemberekkel és támogató állománnyal garantálja az ország légterének védelmét. A jelenben és a jövőben is számítanak azokra az értékekre és hagyományokra, amelyeket a múlt hősei alapoztak meg.
A megemlékezés megható pillanata volt, amikor felolvasták az 1930 és 1945, valamint az 1945 utáni évek áldozatainak neveit. A résztvevők főhajtással, majd imával adóztak emléküknek. A rendezvény koszorúzással zárult, ahol katonai, rendvédelmi és civil szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés virágait.
Oláh Emil ezredes imádságban emlékezett meg a hősi halottakról, majd a résztvevők koszorúkat helyeztek el: Barnody Tamás, Soós Gyula alezredes, Bangó Miklós, Szentgyörgyi Benczúr Ágnes, Anda György rendőrezredes és Ficsor Karolina Diána is lerótta tiszteletét.
A rendezvény üzenete egyértelmű volt: a magyar égbolt biztonságát ma is ugyanazzal az elhivatottsággal őrzik, mint azok, akiknek nevét főhajtással idézték meg ezen a napon.