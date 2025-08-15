Koszorúzással emlékeztek a magyar légierő hőseire (galéria)

A résztvevőket a szervezet képviseletében köszöntötték, megkülönböztetett tisztelettel üdvözölve Ovádi Péter országgyűlési képviselőt, Varga Tamás alpolgármestert, Marton Tamás dandártábornokot, a Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ parancsnokát, Oláh Emil ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat protestáns tábori püspökségének vezető lelkészét, valamint dr. Major Gábor alezredest, a Honvédelmi Minisztérium Felsőoktatási és Tudományszervező Osztályának vezetőjét.

A Magyar Honvédség a légierő hőseire emlékezett Veszprémben

Forrás: Nagy Lajos / Napló

A megjelentek között volt Gálosi Zsolt ezredes, Langó Viktor dandártörzsfőnök, Miskolci Tibor tűzoltó ezredes, Banda György rendőrezredes és Ficsor Karolina Diána rendőr alezredes. A pápai bázisrepülőtér képviseletében Medgyessy őrnagy és Soós Gyula alezredes vett részt, továbbá jelen volt Ugron Ákos Gábor, a VERGA Zrt. vezérigazgatója, Demeter Ferenc nyugállományú alezredes, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Egyesületének elnöke., Simon József Sándor repülőezredes, az egyesület tiszteletbeli elnöke, Müller Béla őrnagy, Horváth Alajos nyugállományú repülő őrnagy, valamint Dr. Nagy András alezredes.

A megemlékezésen Marton Tamás dandártábornok, a Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ parancsnoka hangsúlyozta: ez a nap nem csupán ünnep, hanem tisztelgés mindazok előtt, akik a magyar katonai repülés ügyéért életüket, tudásukat és éveiket adták. Felidézte a repülés több mint százéves magyar történetét, az első világháborús kezdetektől a két világháború közötti újjáépítésen át a NATO-csatlakozásig. Kiemelte: a technológia, a biztonsági kihívások és a hadviselés módjai folyamatosan változnak, de a hivatás, a bajtársiasság és a hazaszeretet örök érték marad.