Nyugdíjas parancsnokok találkozója Veszprémben: tisztelet, emlék és bajtársi kötelékek (galéria)

A megnyitón a Magyar Honvédség jelenlegi vezetés nevében köszönetet mondtak a nyugdíjasoknak a hűségért, a szolgálatért és a példamutatásért. Bár sokan már nem viselik az egyenruhát, a közösség iránti elköteleződés és a katonaszellem örökre megmarad. A találkozó minden résztvevő számára nyitott volt: aktívakat, nyugdíjasokat, hozzátartozókat, barátokat és bajtársakat egyaránt üdvözöltek.

Horváth Alajos, a Magyar Honvédség nyugalmazott repülő őrnagya

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A Magyar Honvédség MG Légierőparancsnokság és Csapatrepülő Parancsnokság nyugdíjasainak találkozója

A tiszteletadás keretében sor került elismerések átadására is. Varjú Tamás dandártábornok, a Magyar Honvédség Völgyi Művelődési és Irányítási Központ parancsnoka adományozott emléklapokat. Dr. Valika dandártábornok úr, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság parancsnokhelyettese Berkes Róbert nyugállományú parancsnoknak adott át emléklapot, míg Siklósi Sándor alezredes és Lajos nyugállományú alezredes szintén elismerésben részesültek.

Sótonyi Mónika alpolgármester további díjakat adott át Demeter Ferenc nyugállományú alezredesnek adományozott emléknapot.Horváth Alajos nyugállományú repülő őrnagy és Kerekes Ernő nyugállományú ezredes szintén elismerést kapott. Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere Repszent Jánosnak adott át emléklapot,Simon József Sándor repülőezredes, a Magyar Tartalékos Szövetség Veszprém Megyei Egyesület tiszteletbeli elnöke pedig Bardon Tamás dandártábornoknak adományozta a kulturális emlékplakettet.