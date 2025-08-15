augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egység és hagyomány

1 órája

Nyugdíjas parancsnokok találkozója Veszprémben: tisztelet, emlék és bajtársi kötelékek (galéria)

Címkék#emléklap#Magyar Honvédség#tisztelet

Veszprém adott otthont a Magyar Honvédség Légierőparancsnokság és Csapatrepülő Parancsnokság nyugdíjasainak találkozójának, amely nem csupán szakmai esemény, hanem a légierő egységének és hagyományainak ünnepe is. A rendezvény célja a múlt értékeinek felelevenítése, a bajtársi kötelékek megerősítése, valamint a tapasztalatok és eszmék megosztása a jelenlegi és korábbi generációk között.

Titzl Vivien

A megnyitón a Magyar Honvédség  jelenlegi vezetés nevében köszönetet mondtak a nyugdíjasoknak a hűségért, a szolgálatért és a példamutatásért. Bár sokan már nem viselik az egyenruhát, a közösség iránti elköteleződés és a katonaszellem örökre megmarad. A találkozó minden résztvevő számára nyitott volt: aktívakat, nyugdíjasokat, hozzátartozókat, barátokat és bajtársakat egyaránt üdvözöltek.

Horváth Alajos, a Magyar Honvédség nyugalmazott repülő őrnagya
Fotó: Nagy Lajos/Napló

A Magyar Honvédség MG Légierőparancsnokság és Csapatrepülő Parancsnokság nyugdíjasainak találkozója

A tiszteletadás keretében sor került elismerések átadására is. Varjú Tamás dandártábornok, a Magyar Honvédség Völgyi Művelődési és Irányítási Központ parancsnoka adományozott emléklapokat. Dr. Valika dandártábornok úr, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság parancsnokhelyettese Berkes Róbert nyugállományú parancsnoknak adott át emléklapot, míg Siklósi Sándor alezredes és Lajos nyugállományú alezredes szintén elismerésben részesültek.

Sótonyi Mónika alpolgármester további díjakat adott át Demeter Ferenc nyugállományú alezredesnek adományozott emléknapot.Horváth Alajos nyugállományú repülő őrnagy és Kerekes Ernő nyugállományú ezredes szintén elismerést kapott. Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere Repszent Jánosnak adott át emléklapot,Simon József Sándor repülőezredes, a Magyar Tartalékos Szövetség Veszprém Megyei Egyesület tiszteletbeli elnöke pedig Bardon Tamás dandártábornoknak adományozta a kulturális emlékplakettet.

Nyugdíjas parancsnokok találkozója Veszprémben

Fotók: Nagy Lajos/Napló

A nap során a résztvevők nem csupán a múlt értékeit idézték fel, hanem új történeteket is megosztottak, erősítve a bajtársi kötelékeket és a közösséghez tartozás érzését. A találkozó végén a szervezők ismertették a további programokat, biztosítva, hogy a közös élmények és a tapasztalatcsere tovább erősítse a Magyar Honvédség légierőjének nagy családját.

A nyugdíjas parancsnokok találkozója így egyszerre volt múltidézés, tiszteletadás és a jövőre néző közösségi ünnep, amely minden jelenlévő számára emlékezetes marad.

 

