Magyar Péter jelentős forrásokat vonna el a falvaktól

Gyopáros Alpár Facebook-oldalán számolt be Magyar Péter tervéről – szúrta ki az Origo. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa kifejtette: az európai parlamenti képviselő meghirdetett egy évtizedekre elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi (!) forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt.

Magyar Péter a falvakat sem kímélné

Forrás: Magyar Nemzet

- "Értem én, hogy a választások közeledtével minél nagyobbat kell kamuznia Petinek, de most még ez sem sikerült … ígért egy nagy adaggal kevesebbet annál, mint ami ma elérhető a falvak számára. Hajrá, falvak és kisvárosok! Nem hagyjuk magunkat megvezetni!” – írta közösségi oldalán a kormánybiztos.