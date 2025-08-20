1 órája
Magyar Péter jelentős forrásokat vonna el a falvaktól
Magyar Péter új programja drasztikusan csökkentené a falvak fejlesztési forrásait – írja Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Facebook-oldalán, hozzátéve, hogy a Tisza párt elnökének „Faluközpont-programja” jóval kevesebb támogatást biztosítana, mint a jelenlegi Magyar Falu Program, amely az elmúlt években több száz milliárd forintnyi fejlesztést hozott a kistelepüléseknek.
Gyopáros Alpár Facebook-oldalán számolt be Magyar Péter tervéről – szúrta ki az Origo. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa kifejtette: az európai parlamenti képviselő meghirdetett egy évtizedekre elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi (!) forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt.
Magyar Péter a vidék ellen fordult
- "Értem én, hogy a választások közeledtével minél nagyobbat kell kamuznia Petinek, de most még ez sem sikerült … ígért egy nagy adaggal kevesebbet annál, mint ami ma elérhető a falvak számára. Hajrá, falvak és kisvárosok! Nem hagyjuk magunkat megvezetni!” – írta közösségi oldalán a kormánybiztos.