Figyelem!

22 perce

Csalók élnek vissza a szervezet nevével

A Magyar Vöröskereszt tudomására jutott, hogy ismeretlen személyek a szervezet nevével és jogszabályokban is védett emblémájával élnek vissza. A csalók cukorbetegek részére hirdetnek terméket, számukra készített gyógyszert az interneten keresztül a Vöröskereszt neve alatt.

Veol.hu

A Magyar Vöröskereszt felhívja a lakosság figyelmét, hogy a szervezet nem foglalkozik gyógyszersegélyezéssel, nem kereskedik gyógyszerekkel, így kifejezetten cukorbetegek részére gyártott készítményekkel sem. A csalók megtévesztő hirdetésekkel, félrevezető információkkal jelentkeznek, jellemzően a közösségimédia-felületeken.

A csalók a Magyar Vöröskereszt nevét és emblémáját használják
A Vöröskereszt és a Vörös Félhold nemzeti társaságok emblémájának használatát a nemzetközin túl a hazai jog is szabályozza. Az elmúlt időszakban megnövekedett számban érkeztek jelzések a Magyar Vöröskereszthez a vörös kereszt emblémával való visszaélésekről, megtévesztő hirdetések megjelenéséről. A szervezet mindenkit óvatosságra int a különösen a közösségimédia-felületeken terjedő, félrevezető információkkal kapcsolatban. Gyanút kelthet többek között, ha a posztot nem a Magyar Vöröskereszt vagy valamelyik másik hivatalos szervezet tette közzé, ha a kattintható hivatkozás címe nem értelmezhető vagy nem a hirdetés tárgyával kapcsolatos, ha az embléma nem pontosan egyezik a hivatalos – fehér alapon vörös kereszt – emblémával, vagy ha irreális ígéreteket tartalmaz a szöveg. 

A fehér alapon vörös kereszt embléma védelme mindannyiunk érdeke és felelőssége!

Kérjük, legyen elővigyázatos! Magyarország legnagyobb múlttal rendelkező humanitárius szervezete minden esetben a hivatalos felületein teszi közzé a híreit. Fontos, hogy minden esetben hiteles forrásokból tájékozódjanak, a www.voroskereszt.hu oldalról vagy a szervezet közösségimédia-felületeiről.

Amennyiben visszaéléssel találkozik, kérjük, jelezze azt a Magyar Vöröskereszt hivatalos elérhetőségein keresztül!

 

