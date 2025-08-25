Csak a mozdonyvezető lélekjelenlétén múlt, hogy nem ütközött a balatonfüredi vonat

Hétfőre virradó éjszaka a MÁV-csoport tájékoztatása szerint egy autó hajtott fel a sínekre Nagytétény térségében, ahol a pálya közepén hagyták a járművet. A vezérigazgató, Hegyi Zsolt nyilatkozatában hangsúlyozta: „Aki olyan akadályt helyez a sínekre, ami a jármű siklását okozhatja, emberéletekkel játszik, és bűncselekményt követ el.” A MÁV szerelvény lélekjelenlétének köszönhető, hogy nem lett nagyobb baj.

Tragédia lehetett volna, a MÁV alkalmazottjának hála nem lett tragédia belőle

Fotó: hvg.hu

A következmények akár tragikusak is lehettek volna, a MÁV feljelentést tett

A mozdonyvezető lélekjelenlétén múlt. Az eset során a Balatonfüredről a Déli pályaudvarra tartó úgynevezett „Bagolyvonat” vezetője időben észlelte a síneken hagyott járművet, és sikerült lefékeznie a szerelvényt. Így elkerülte az ütközést, amely akár súlyos vasúti szerencsétlenséget is okozhatott volna.

Kiemelték az elakadt autót. A katasztrófavédelem és a MÁV kétéltű baleseti segélynyújtó járműve a hajnali órákban kezdte meg a roncs kiemelését, amelyet végül reggel nyolc órára tudtak eltávolítani a pályáról.

A pálya felszabadításáig a távolsági vonatok terelve, Érd felső állomás felé közlekedtek. Ez a reggeli csúcsban 10–20 perces késéseket, illetve az S36-os és a martonvásári Z30-as elővárosi járatoknál járatkimaradásokat okozott.

Feljelentést tett a MÁV

A vasúttársaság ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit. A MÁV szerint a történtek intő jelként szolgálnak: felelőtlen emberi magatartás pillanatok alatt veszélyeztetheti több száz utas életét.