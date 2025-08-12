Forró napokon is jól fogy a hot dog a MÁV szerelvényein

A nyári balatoni szezonban a MÁV-csoport Utasellátó szervezete is maximális fordulatszámon pörög, hiszen immár hat éve, hogy a balatoni vonatokon ismét elérhető a fedélzeti vendéglátás. Ez a szolgáltatás nagy népszerűségnek örvend, amit jól mutat, hogy az idei szezonban közel 35 ezren fogyasztottak ételt és italt a balatoni InterCity vonatokon. Az előszezonban napi 16 Balatoni InterCityn volt elérhető a vendéglátás, míg a főszezonban már a Kék Hullám InterCity vonatokon is biztosították a szolgáltatást az északi parton, így összesen napi 32 járaton várja az utasokat a fedélzeti ellátás.

A MÁV fedélzeti vendéglátó szolgáltatása a balatoni vonatokon kiemelkedően népszerű az utasok körében.

Fotó: mavcsoport.hu

A MÁV fedélzeti vendéglátást biztosít

Az előszezon közepén elindult fedélzeti vendéglátás a főszezonban már napi 16 pár balatoni járaton érhető el, ahol megújult, kívül-belül felújított étkezőkocsik szolgálják ki az utasokat. Ezeken a járműveken nemcsak az utaskomfort javult, de modern konyhatechnikával és korszerű berendezésekkel is felszerelték őket. Az utasok elégedettségét jól mutatja, hogy az idei szezonban több mint 4500 hot dog, 2000 hamburger és 8200 korsó sör fogyott, továbbá az újonnan bevezetett tócsni a harmadik legnépszerűbb étel lett. A kávéfogyasztás is kiemelkedő, hiszen több mint 3000 csésze kávét készítettek az Utasellátó munkatársai, összesen pedig közel 25 ezer ételt és italt szolgáltak fel a balatoni InterCity vonatokon.

Az Utasellátó idén friss, streetfood jellegű étlappal várja az utazókat, amelyben helyet kapott az ajváros hamburger, valamint újdonságként megjelent a gyros és a falafel is. A családbarát szolgáltatások részeként a főszezonban gyermekmenü vásárlása esetén ajándék foglalkoztatófüzetet adnak a kisebb utasoknak. Részletes információk a családbarát lehetőségekről a MÁV-csoport honlapján érhetők el.

A turisztikai szezonban az országban naponta már 115 járaton érhető el valamilyen Utasellátó-szolgáltatás, legyen az bisztró- vagy étkezőkocsi, illetve háló- vagy fekvőhelyes kocsi. Már az előszezonban is kétóránként közlekedtek étkezőkocsik a Budapest és Keszthely közötti balatoni InterCity vonatokon, míg a főszezonban az északi parton is napi 10 Kék Hullám InterCity, valamint 6 vonaton Mol Fresh Corner szolgáltatás áll az utasok rendelkezésére. Emellett az Utasellátó étkezőkocsijai megtalálhatók a MÁV-csoport legnépszerűbb nemzetközi járatain is, például a Berlin–Hamburg közötti Hungária EuroCityn, a Varsóba tartó Báthory EuroCityn, illetve a Bécsbe közlekedő Dacia és Tisza-Szamos EuroCity vonatokon.